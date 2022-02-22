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вторник, 22 февраля 2022 21:48

Пойманный на взятке "слуга" вышел из партии

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Пойманный на взятке &quot;слуга&quot; вышел из партии
Правоохранители задержали депутата в феврале. Фото: Facebook-страница

Подозреваемого во взяточничестве депутата Киевского городского совета от "Слуга народа" Владислава Трубицына исключили из партии.

Об этом сообщила председатель "СН", народный депутат Елена Шуляк.

Заявила, что получила заявление от Трубицына, по которому он прекращает членство в партии на период досудебного расследования.

"Согласно уставу нашей партии, все члены имеют право в любое время прекратить свое членство в политсиле. Даже, не указывая оснований. Поэтому мы "отпустили" Трубицына", - сказала Шуляк.

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Неделю назад депутат вышел из СИЗО под около 15 млн грн залога.

Трубицына и еще пятерых человек задержали 9 февраля на получении 1,26 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.

Национальное антикоррупционное бюро показало видео взятки. Детективы доставали из пакета пачки купюр номиналом 1000 и 500 грн.

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22
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