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вторник, 15 февраля 2022 21:03

"Слуга" Трубицын вышел под залог почти в 15 млн

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&quot;Слуга&quot; Трубицын вышел под залог почти в 15 млн
Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын вышел из СИЗО. Фото: t.me/nabudaily

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, подозреваемый в получении взятки, вышел из СИЗО.

За политику внесен залог в сумме 14,886 млн грн, сообщил журналист Олег Новиков в Telegram.

"На счет Высшего антикоррупционного суда поступило 14,886 млн грн залога за депутата Киевского городского совета от "Слуг народа" Владислава Трубицына", - сообщил журналист.

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Теперь на Трубицына возложат обязательства, в частности сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Также залог внесли за исполняющего обязанности директора КП "Городской магазин" Амана Моламова и его заместителя Алексея Непряхина.

Позже стало известно, что за всех подозреваемых по этому делу внесли залоги.

"Слугу" Владислава Трубицына и еще пятерых человек задержали 9 февраля на получении 1,26 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.

Национальное антикоррупционное бюро показало видео взятки. Детективы доставали из пакета пачки купюр номиналом 1000 и 500 грн.

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