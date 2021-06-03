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четверг, 03 июня 2021 18:57

Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"

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Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании &quot;слугам народа&quot;
"Владимиру Зеленскому посыпятся вопросы "Твоя правая рука не знает, что делает левая?", Говорит Виктор Чумак. Фото: "Украинская правда"

Народные депутаты хотят уничтожить антикоррупционную систему, чтобы скрыть незаконное обогащение. Однако так только подставляют президента Владимира Зеленского перед западными партнерами. Ведь речь идет о гарантии безвизового режима. Об этом Gazeta.ua сказал юрист, бывший народный депутат Виктор Чумак.

"Чиновники хотят уничтожить антикоррупционную систему, как ее сформировали в 2014-м, но не могут. Хитрые люди не понимают, что она является гарантией предоставления Украине безвизового режима. Только подставляют себя, потому что становятся врагами общественных организаций и западных партнеров. Эта ситуация сразу подставляет президента. Ему посыпятся вопросы "Твоя правая рука не знает, что делает левая?". Затем огромными потугами откатываться назад. Систему полностью снести нельзя. Потому что тогда нужно разрывать отношения с Западом", – говорит Чумак.

Также добавляет: "Любая попытка уклонения становится известной. Поэтому чиновникам надо убрать ее хотя бы на уровне доходов. Сначала это дважды пробовал Конституционный суд, потом прошлая Рада. Было 9 законопроектов, которыми хотели уничтожить систему декларирования. Их не дали принять. А этим нардепам удалось".

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Политиков не устраивает мониторинг образа жизни, наказание за ложь в декларациях, так как не дает незаконно обогащаться, говорит екснардеп.

"Чиновники хотят избежать информации о состоянии, которое записаны на ближайших родственников. Как правило, их переписывают на членов семьи, родителей, водителей. Но если эти факты подпадают под контроль, то теперь отменили ограничения свободы за умышленное непредставление деклараций", – говорит Чумак.

Также добавляет: "Люди, которые пришли в ВР, сели на те же потоки. Им наличными платят деньги, а легализовать их народные избранники не могут. Потому что есть мониторинг стиля жизни. Если состояние начинают превышать реальные легальные доходы, то этим начинает заниматься НАЗК. Поэтому нужно было убить систему. Депутаты убивают ее как могут".

Конституционный суд 27 октября 2020 признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей в форме штрафа или лишения свободы за представление заведомо ложных сведений в декларации.

В декабре 2020-го ответственность за ложь в декларациях восстановили, но заключения не было среди возможного наказания: только штраф, общественные работы и ограничение свободы.

3 июня 2021-го Верховная Рада вернула наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях. В то же время, народные депутаты проголосовали за поправку "слуги народа" Игоря Фирса, которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников. Кроме того, теперь указывать имущество, которым пользуется обладает член семьи, нужно только тогда, когда он сам предоставил такие данные декларанту. Еще одной правкой депутаты отменили ограничения свободы за умышленное непредставление деклараций.

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