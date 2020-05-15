Подсанкционный Гуф собрался на гастроли в Украину – СБУ отреагировала

Гуф заявил о визите в Украину – СБУ отреагировала. Фото: Facebook/СБУ

Скандальный российский рэпер Алексей Долматов - Гуф собрался с гастролями в Украину.

В видеоролике на своей странице в Instagram он рассказывает, что намерен посетить с концертами 8 украинских городов.

На заявление 40-летнего российского артиста уже отреагировала Служба безопасности Украины.

"Недавно на своей Instagram-странице гражданин РФ Алексей Долматов, он же рэпер Гуф, анонсировал гастрольный тур по городам Украины. СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступлений во временно оккупированном Крыму - до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне", - заявили в пресс-службе СБУ.

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Ранее стало известно, что Гуф хочет открыть магазин собственного бренда в центре украинской столицы.