Подсанкционный Гуф собрался на гастроли в Украину – СБУ отреагировала

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 279
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 279
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 1962
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1278
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 891
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1566
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1026
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2160
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5868
Фото
Все фото
4
3
5
4
7
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
Видео
Все видео
В Раде задымилась система голосования
В Раде задымилась система голосования
Зеленский о банковском законе: Несмотря на всю грязь - приняли
Зеленский о банковском законе: Несмотря на всю грязь - приняли
Рада проводит заседание (онлайн)
Рада проводит заседание (онлайн)
Порошенко призвал Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов
Порошенко призвал Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2160
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3303
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 783
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4140
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1944
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 135
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
пятница, 15 мая 2020 18:33

Подсанкционный Гуф собрался на гастроли в Украину – СБУ отреагировала

  Комментировать
Подсанкционный Гуф собрался на гастроли в Украину – СБУ отреагировала
Гуф заявил о визите в Украину – СБУ отреагировала. Фото: Facebook/СБУ

Скандальный российский рэпер Алексей Долматов - Гуф собрался с гастролями в Украину.

В видеоролике на своей странице в Instagram он рассказывает, что намерен посетить с концертами 8 украинских городов.

На заявление 40-летнего российского артиста уже отреагировала Служба безопасности Украины.

"Недавно на своей Instagram-странице гражданин РФ Алексей Долматов, он же рэпер Гуф, анонсировал гастрольный тур по городам Украины. СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступлений во временно оккупированном Крыму - до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне", - заявили в пресс-службе СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский продлил запрет российских соцсетей

Ранее стало известно, что Гуф хочет открыть магазин собственного бренда в центре украинской столицы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подсанкционный Гуф собрался на гастроли в Украину – СБУ отреагировала». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

30 лет назад начала работать Верховная Рада

Самое читаемое
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" Просмотров: 19413
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
6
 Просмотров: 9630
Российские войска оставили украинский город
Российские войска оставили украинский город
 Просмотров: 4689
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных Просмотров: 4617
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
21
 Просмотров: 4446
Политика
Порошенко встретился с временным поверенным США в Украине
Порошенко встретился с временным поверенным США в Украине Просмотров: 18
Опубликовали новые санкционные списки Украины против России
Опубликовали новые санкционные списки Украины против России Просмотров: 45
Посол США рассказал о современном российском оружии на Донбассе
Посол США рассказал о современном российском оружии на Донбассе Просмотров: 324
ОПЗЖ хотят запретить украинцам покупать и продавать землю
ОПЗЖ хотят запретить украинцам покупать и продавать землю Просмотров: 432
Реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Порошенко о годовщине декоммунизации
Реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Порошенко о годовщине декоммунизации Просмотров: 117
Больше всего комментируют
6
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
5
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
1
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
1
В жару работодатель привозит мороженое – украинец о реалиях заработков в Израиле
1
"Смотрите на Украину, как на землю своих детей": Вакарчук отмечает 45-летие
Голосов: 16437
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua