Подсанкционный Гуф собрался на гастроли в Украину – СБУ отреагировала

Скандальный российский рэпер Алексей Долматов - Гуф собрался с гастролями в Украину.
В видеоролике на своей странице в Instagram он рассказывает, что намерен посетить с концертами 8 украинских городов.
На заявление 40-летнего российского артиста уже отреагировала Служба безопасности Украины.
"Недавно на своей Instagram-странице гражданин РФ Алексей Долматов, он же рэпер Гуф, анонсировал гастрольный тур по городам Украины. СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступлений во временно оккупированном Крыму - до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне", - заявили в пресс-службе СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский продлил запрет российских соцсетей
Ранее стало известно, что Гуф хочет открыть магазин собственного бренда в центре украинской столицы.
Комментарии