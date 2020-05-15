Зеленский продлил запрет российских соцсетей

Соцсети страны-агрессора в Украине запрещены.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым продолжаются санкции в отношении российских граждан и компаний.

Соответствующий указ издал в четверг, 14 октября.

Ограничительные меры предусматривают блокирование украинскими интернет-провайдерами социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекс" и "Мэйл.ру", пишет DT.ua

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте.

Ответственность за выполнение указа глава государства возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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В марте 2017-го пятый президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях относительно 1228 физических и 468 юридических лиц из Российской Федерации. Санкции предусматривают блокирование в интернете российских соцсетей, сайтов. За нарушение запрета операторами и провайдерами предусмотрены штрафы.