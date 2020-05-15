В центре Киева откроется магазин скандального российского рэпера

Скандальный российский рэпер Гуф хочет открыть магазин в Киеве. Фото: Instagran/therealguf

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, открывает магазин в центре украинской столицы.

Об этом 40-летний скандальный артист, неоднократно выступавший в аннексированном Крыму, заявил на своей странице в Instagram.

Он разместил видео, в котором зачитал рэп, пообещав открыть магазин своего бренда в Киеве, на улице Пирогова. Открытие запланировано сразу, как только снимут карантинные ограничения.

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"Я с крутой новостью: мой бренд теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве. Сейчас магазин работает онлайн, но, как только закончится карантин, магазин откроется и вы сможете ознакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле", – написал Гуф.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер высказался за снятие санкций с России, введенных Евросоюзом в ответ на аннексию Крыма, и в поддержку боевиков на Донбассе.