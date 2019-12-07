Подпрыгнул финансовый популизм - глава КИУ о 100 днях работы Рады

"Депутатские фантазии - это хорошо, но 53% законопроектов просто нереалистичны", - глава КИУ. На фото председатель Верховной Рады, Дмитрий Разумков, Facebook-страница "Слуги народа"

Почему большое количество поданных законопроектов - это не всегда хорошо? О чем свидетельствует низкая поддержка правительственных инициатив парламентом?

Что такое финансовый популизм и как сильно он "прыгнул" в Верховной Раде девятого созыва.

Об этом Gazeta.ua в сотый день работы парламента говорит с председателем общественной организации Комитет избирателей Украины Алексеем Кошелем.

Какие выводы о Верховной Раде девятого созыва учитывая 100 дней ее работы мы можем сейчас сделать?

Несмотря на то, что политики одни гордились турборежимом, а другие - в нем обвиняли, по количественным показателям ВР работает практически на уровне 8-го созыва. Предыдущий парламент принял 60 законопроектов за 3 первых месяца, 9-го созыва - 72. Зато в этом созыве было на 10 пленарных заседаний больше, то есть показатели вполне сопоставимы.

В прошлом созыве за 3 месяца зарегистрировали 1831 законопроект. Мы это критиковали и указывали, что многие законопроекты напоминали признаки законодательного спама. Сейчас ситуация лучше - за 3 месяца зарегистрировано только 1193 законопроекты, но, несмотря на это, цифры остаются достаточно высокими.

Объясните, кто это делает и для чего? Чтобы создавать видимость работы?

Разные причины. Во-первых, в первые месяцы работы Верховной Рады массово перерегистрируют старые законопроекты.

Часто это просто обычный законодательный спам. Депутаты регистрируют законопроекты, чтобы отчитываться перед избирателями. А потом поражать их цифрами, говорить: "Я являюсь автором более 100, более 200 законопроектов". В предыдущем созыве было несколько депутатов, которые зарегистрировали более 300 законопроектов, это примерно 2 еженедельно. Эти депутаты даже не успевали их читать. Это же не только текст законопроекта, это и объяснительные записки, и сравнительные таблицы. Еще может быть ответ Министерства финансов, научного главного экспертного управления - то есть даже физически читать такой объем работы он не мог.

Вернемся к этому созыву.

Характеризуя эти первые 3 месяца Рады, можем отметить резкий скачок финансового популизма. Часть зарегистрированных законопроектов поступают в Министерство финансов. Оно дает свое заключение о влиянии законопроекта на доходную или расходную часть бюджета. Мы подали официальный запрос в Минфин и получили просто поразительный вывод. В течение 29 августа-19 ноября министерство предоставило 447 выводов, 236 из них признавали законопроекты такими, которые невозможно реализовать. Депутатские фантазии - это хорошо, но 53% законопроектов просто нереалистичны. Это просто болезнь популизма, которая с каждым годом все больше прогрессирует. Плюс неопытность ряда народных депутатов, дает возможность такого процветания депутатских фантазий.

Но почему мы говорим о прыжке финансового популизма? Мы проводили анализ: в 2016 году старый парламент Министерства финансов получил 34% негативных законопроектов, в 2017 году - 32%. И мы видим, что цифра резко прыгнула и составляет 53% - это очень серьезная цифра, указывающая прямо на низкое качество законодательной работы и процветание болезни популизма.

Если оценивать по другим показателям парламент, мы видим, что визуально и очевидно для всех уменьшается отрицательная практика голосования за других депутатов.

Кнопкодавство есть.

Это называется почему-то таким шутливым термином "кнопокодавство". Но очень хотелось бы, чтобы общество воспринимало такие факты, исключительно как преступление. Если я завтра подрабатываю паспорт или другой документ, за это предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. За голосование вместо других, фактически подделку законопроектов, - депутат максимум получит санкции. Невыплату зарплаты или штраф, как это было в последних случаях. А на самом деле речь идет о достаточно серьезном преступлении.

Еще два крайне негативных вывода. Первое - это практика голосования вслепую, она не только продолжилась, но и приобрела достаточно широкий формат. То есть голосования за законопроекты не читая, и в сессионном зале, и в парламентских комитетах.

Второй, и главный вывод наших исследований - это очень низкий уровень поддержки правительственных законопроектов. Правительство Яценюка за первые 3 месяца получило 26% поддержанных законопроектов, а в правительстве Гончарука этот показатель составляет лишь 14%, то есть почти вдвое меньше. При том, что и правительство Яценюка, и правительство Гончарука подал примерно одинаковое количество законопроектов. В отдельных исследованиях законодательной работы правительства Гройсмана мы получали 40-45%.

Сейчас показатель 14% указывает, что парламент и правительство работают не как одно целое, а как конкуренты. А возможно во многих вопросах и как враги.

Вы отметили, что крайне низкий показатель поддержки правительственных законопроектов. А какой показатель выше - от депутатов или от Офиса президента?

От депутатов. Президент Зеленский за первые 3 месяца внес 45 законопроектов, президент Порошенко - 20, то есть законодательная активность президента увеличилось вдвое. Но если говорить о принятых, то у Зеленского — 11 у Порошенко - 14. Здесь надо подробнее смотреть, какие законопроекты поддержали и какие пока задерживают, но это показывает, что власть не имеет четкой стратегии, видения, плана. В парламенте 8-го созыва было коалиционное соглашение, которое все критиковали. Говорили, что оно несовершенно, во многом нереалистично. Но простите, в течение первого года было по крайней мере попытки руководствоваться этим соглашением. За первый год коалиционное соглашение выполнили на 34% - это исследование нашей организации, мы подробно анализировали. Сейчас ни одного подобного плана нет, нельзя в законодательном поле решать все и сразу.

Депутаты, которые голосуют вслепую, пытаются очень быстро понравиться избирателю, чтобы не упал рейтинг доверия к ним? Есть ли какая-то другая причина?

Голосование вслепую - это проблема не только парламента этого, это и проблема предыдущих.

Естественно, когда в парламент приходит специалист по внешней политике и не может разбираться в вопросах проблем системы здравоохранения, отдельных видов спорта и культуры. Есть определенная специализация депутатов. Но меня неприятно поражает факт, когда профильный комитет, который специализируется на тематике, также голосует вслепую. Как пример - с избирательным кодексом. Мы увидели очень поверхностную работу. Прогнозирую, что в случае невнесения изменений в кодекс в ближайшее время, после следующих общенациональных выборов мы получим серьезную дискуссию о том, что надо отказываться от открытых списков. Потому что эта система себя не зарекомендовала, а профильный комитет подходил к этому вопросу просто поверхностно.

Какие три главные задачи на следующие 100 дней для ВР?

Задача номер один - это разработать с правительством общее видение шагов законодательной работы. Это не только вопрос успешности реформ, это вопрос человеческих жизней. Хочу напомнить, что Верховная Рада прошлого созыва 4 года принимала законопроект о противоминной деятельности, а от этого зависели жизни тех людей, которые поднимали взрывоопасные предметы, в том числе гражданских и детей. Поэтому приоритеты должны быть расставлены.

Приоритет номер два - внутрипарламентская реформа, о которой все забыли. Каждая новая команда приходит и говорит: "Мы новые, мы честные, для нас не принципиальный вопрос прозрачности парламента, мы же пришли со своими идеями". Это все красивые слова, но надо провести полноценную парламентскую реформу, чтобы решить хронические проблемы.

Это может быть принятия решения не большинством конституционного строя, то есть 226 голосов, а большинством от присутствующих в сессионном зале. Это оптимизация количества парламентских комитетов, то есть количество руководителей комитетов должно быть равно количеству портфелей в правительстве, тогда будет более системно налажена работа. Скажем ликвидировали Министерство семьи, молодежи и спорта, аргументируя как ненужное, зато в парламенте сохранили комитет семьи, молодежи и спорта для того, чтобы трудоустроить депутатов-спортсменов.