Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности

Под Офисом президента около 100 человек устроили акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова.

Активисты требуют уволить Авакова, и не назначать на другие влиятельные должности, передает hromadske.

Митингующие отмечают, что в Украине не расследуются нападения на гражданских активистов и журналистов, в том числе убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Аваков и является тем вирусом, который заражает страну. Он опасен, токсический и должен уйти с должности", - сказала активистка Лиза Жарикова.

На акцию пришел адвокат подозреваемого по делу Шеремета Яны Дугар Виталий Коломиец. Он рассказал, что столкнулся с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов через систему, созданную и контролируемую действующим министром.

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Активисты хотели оставить возле Офиса президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" и знаком вопроса возле подписи Владимира Зеленского. Однако правоохранители им помешали.

Під Офісом президента вимагають відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ — учасники мітингу закидають главі МВС, зокрема, відсутність результатів розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів pic.twitter.com/JI8t0aYk47 — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020

Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти.