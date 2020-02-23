Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности

Под Офисом президента около 100 человек устроили акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова.
Активисты требуют уволить Авакова, и не назначать на другие влиятельные должности, передает hromadske.
Митингующие отмечают, что в Украине не расследуются нападения на гражданских активистов и журналистов, в том числе убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
"Аваков и является тем вирусом, который заражает страну. Он опасен, токсический и должен уйти с должности", - сказала активистка Лиза Жарикова.
На акцию пришел адвокат подозреваемого по делу Шеремета Яны Дугар Виталий Коломиец. Он рассказал, что столкнулся с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов через систему, созданную и контролируемую действующим министром.
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Активисты хотели оставить возле Офиса президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" и знаком вопроса возле подписи Владимира Зеленского. Однако правоохранители им помешали.
Під Офісом президента вимагають відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ — учасники мітингу закидають главі МВС, зокрема, відсутність результатів розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів pic.twitter.com/JI8t0aYk47— hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020
Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти.
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