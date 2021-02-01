"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США

Президент также ответил на вопрос о том, что именно требует наша страна от Соединенных Штатов. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина и США начнут новый этап отношений, который усилит безопасность государства.

Об этом он рассказал в интервью Axios на американском канале HBO.

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"Искренне желаю Джо Байдену успеха со всеми вызовами, которые перед ним встанут. Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вышли на новый путь. Президент Байден говорил, что будет продолжать беспокоиться и работать ради безопасности в Европе, а это о нас... На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия РФ, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и в частности президент, который хорошо знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации", - заявил Зеленский.

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Президент также ответил на вопрос о том, в чем именно нуждается наша страна от Соединенных Штатов:

"Мы благодарны за все. Но если Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО... Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" - сказал он.

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То, что до сих пор Байден не говорил с Зеленским, ничего не значит, кроме занятости нового американского президента.