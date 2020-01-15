"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог

Без рынка земли не можем двигаться, говорит Ирина Бекешкина. Фото: rbc.ua

Законодательно урегулированный рынок земли стране нужен. В этом вопросе власть мало коммуницирует с обществом.

Об этом Gazeta.ua сказала социолог Ирина Бекешкина.

"Страшилки идут годами. В умах людей сформировалось, что земля – сакральное, продавать ее – это продать родину. Но земля – это и средство производства. Когда украинцев спросили: должно ли быть право ее продать, 50% ответили "Да", 30% – "Нет". Люди стали мыслить совсем в другом направлении. а почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет? И это тоже отсутствие коммуникации со стороны властей.

Остается опасность, что будет, как с большой приватизацией девяностых. Надо не допустить, чтобы несколько человек скупили всю землю через подставных лиц. Говорят, можно не более 10 тысяч гектаров в одни руки. А можно ли членам семьи? Ибо так можно 200 тысяч насобирать.

На самом деле рынок уже есть, только теневой

Без рынка земли не можем двигаться. На самом деле он есть, только теневой, законодательно не урегулированный. Что такое аренда на 49 лет? Это покупка, причем в рассрочку, за низкую цену и сколько угодно. Парламент должен проанализировать все опасности и предотвратить их.

Производительность труда надо поднимать, в частности в сельском хозяйстве. Давать возможность работать фермерам. Например, купить современную технику в кредит под залог земли.

Зеленский продолжает находиться в состоянии победы. Больших возмущений в случае принятия закона не будет. Тимошенко была очень активной, казалось, это ее конек. Но в этом году ее вообще не слышно. Где она, кстати?" – говорит Ирина Бекешкина.

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В ноябре 2019-го Верховная Рада поддержала законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении, теперь он должен пройти второе. Комитет рассмотрел около 4 тыс. поправок. Ограничение для покупки земли в одни руки предлагают на уровне 10 тыс. га.