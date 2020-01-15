 
Ексклюзивы
1/5
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
Просмотров: 153
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 333
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 243
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 792
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 459
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2286
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3060
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3825
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17928
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7506
Фото
Все фото
4
10
5
4
3
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Видео
Все видео
Изменения в Конституцию и азартные игры: депутаты собрались на заседание
Изменения в Конституцию и азартные игры: депутаты собрались на заседание
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
Бывшие "регионалы" кнопкодавят в Раде
Бывшие "регионалы" кнопкодавят в Раде
Положинский дал показания по делу Шеремета
Положинский дал показания по делу Шеремета
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2583
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2016
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2871
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3879
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 882
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 882
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
среда, 15 января 2020 10:44

"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог

  Комментировать
&quot;Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?&quot; – социолог
Без рынка земли не можем двигаться, говорит Ирина Бекешкина. Фото: rbc.ua

Законодательно урегулированный рынок земли стране нужен. В этом вопросе власть мало коммуницирует с обществом.

Об этом Gazeta.ua сказала социолог Ирина Бекешкина.

"Страшилки идут годами. В умах людей сформировалось, что земля – сакральное, продавать ее – это продать родину. Но земля – это и средство производства. Когда украинцев спросили: должно ли быть право ее продать, 50% ответили "Да", 30% – "Нет". Люди стали мыслить совсем в другом направлении. а почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет? И это тоже отсутствие коммуникации со стороны властей.

Остается опасность, что будет, как с большой приватизацией девяностых. Надо не допустить, чтобы несколько человек скупили всю землю через подставных лиц. Говорят, можно не более 10 тысяч гектаров в одни руки. А можно ли членам семьи? Ибо так можно 200 тысяч насобирать.

На самом деле рынок уже есть, только теневой

Без рынка земли не можем двигаться. На самом деле он есть, только теневой, законодательно не урегулированный. Что такое аренда на 49 лет? Это покупка, причем в рассрочку, за низкую цену и сколько угодно. Парламент должен проанализировать все опасности и предотвратить их.

Производительность труда надо поднимать, в частности в сельском хозяйстве. Давать возможность работать фермерам. Например, купить современную технику в кредит под залог земли.

Зеленский продолжает находиться в состоянии победы. Больших возмущений в случае принятия закона не будет. Тимошенко была очень активной, казалось, это ее конек. Но в этом году ее вообще не слышно. Где она, кстати?" – говорит Ирина Бекешкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как изменили закон о рынке земли перед финальным рассмотрением

В ноябре 2019-го Верховная Рада поддержала законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении, теперь он должен пройти второе. Комитет рассмотрел около 4 тыс. поправок.

Ограничение для покупки земли в одни руки предлагают на уровне 10 тыс. га.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Первая украинская газета выходила на французском языке

В бою с украинцами погиб российский генерал

Парламент выдел деньги на новое здание минобороны

Самое читаемое
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 35858
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 14472
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 11286
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16
 Просмотров: 9414
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву Просмотров: 8955
Политика
Посольства Германии и Канады раскритиковали законопроект Зеленского
Посольства Германии и Канады раскритиковали законопроект Зеленского Просмотров: 531
Кто такая Елена Костенко, возглавившая ГАСИ
Кто такая Елена Костенко, возглавившая ГАСИ Просмотров: 135
Изменения в Конституцию и азартные игры: депутаты собрались на заседание
Изменения в Конституцию и азартные игры: депутаты собрались на заседание
 Просмотров: 432
Европарламентарии призывают Россию признать вину за МН17, взяв пример с Ирана
Европарламентарии призывают Россию признать вину за МН17, взяв пример с Ирана Просмотров: 270
Руководителя ГАСИ обвинили в некомпетентности
Руководителя ГАСИ обвинили в некомпетентности Просмотров: 198
Больше всего комментируют
11
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
8
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Купить землю можно будет только по безналу- Милованов
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
Голосов: 14501
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua