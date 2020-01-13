Сколько земли можно будет купить в одни руки

Установили ограничения на покупку земли. Фото: 112

Ограничения для покупки земли в одни руки установили на уровне 10 тыс гектаров.

После принятия во втором чтении закона о рынке земли для физических и юридических лиц будут действовать одинаковые ограничения на покупку земли, заявил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает РБК-Украина.

"По ограничению в одни руки установлено ограничение не более 10 тыс. гектаров. Установлены следующие процедуры для определения этих 10 тыс. гектаров. То есть, одно физическое лицо не сможет иметь в собственности более 10 тыс. гектаров. Одно юридическое лицо не может иметь в собственности более 10 тыс . гектаров", - заявил он.

Один гражданин Украины сможет купить лишь 10 тыс гектаров, даже если у него дополнительно есть компания, которая может покупать землю как юридическое лицо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Купить землю можно будет только по безналу- Милованов

"Что происходит если физическое лицо - гражданин Украины приобрел 1 тыс. гектаров и является одновременно учредителем юридического лица, на которое куплено 5 тыс. гектаров. Это значит, что в совокупности оно обладает уже 6 тыс. гектаров. Юридическое лицо или физлицо может докупить только 4 тыс. гектаров, чтобы вместе было 10", - рассказал Сольский.

13 ноября прошлого года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Если его примут в целом, рынок земли в Украине заработает с октября 2020-го.