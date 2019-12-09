По закону в день: назвали наиболее и наименее производительных депутатов

Всего с 29 августа по 6 декабря депутаты зарегистрировали 797 законопроектов. ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

За 100 дней работы Верховной Рады 24 депутата не зарегистрировали ни одного законопроекта.

Это подсчитала общественная организация Комитет избирателей Украины.

Среди непродуктивных 13 депутатов-членов фракции "Слуга народа", в частности Михаил Ананченко, Анатолий Драбовский, Олег Колев. Также 9 депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", в частности Юлия Левочкина, Григорий Суркис, Ренат Кузьмин.

Наибольшее количество законопроектов зарегистрировал внефракционный Дмитрий Шпенов - 70 штук.

"Шпенов за 100 дней работы стал автором 70 проектов законов, то есть, регистрировал почти по закону в день. При этом тематика документов абсолютно разная: от вопросов энергетики и налогов к вопросам транспорта и информационной политики", - говорит председатель КИУ Алексей Кошель.

Также в лидерах депутаты из "Батькивщины" Михаил Цимбалюк - 54 и Андрей Пузийчук - 47, депутаты из "Оппозиционного платформы - За жизнь" Наталья Королевская - 47 и Юрий Солод - 45, депутат из "Слуги народа" Данил Гетманцев - 45.

Большое количество зарегистрированных законопроектов можно объяснить тем, что депутаты из предыдущего созыва перерегистрируют свои законопроекты заново, указывает Кошель. Малое — тем, что это требует много времени от депутатов.

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Всего с 29 августа по 6 декабря депутаты зарегистрировали 797 законопроектов.

Подробнее об итогах 100 дней работы Верховной Рады 9-го созыва читайте в нашем интервью с головой КИУ Алексеем Кошелем.

Парламент 9-го созыва начал работу 29 августа. Коалицией стало монобольшинство партии "Слуги народа". В оппозицию к ней сразу пошла "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность" После поддержки законопроекта о рынке земли в первом чтении в оппозицию перешла фракция "Батькивщина".