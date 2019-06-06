По факту съезда "За життя" возбуждено уголовное дело

Сегодня в Киеве прошёл съезд "Оппозиционной платформы "За життя". Список партии на выборах в Верховную Раду возглавил Юрий Бойко. Одновременно с решением съезда последовало заявление председателя региональной организации "Оппозиционной платформы "За життя", члена политсовета партии Николая Пундика, что на съезде в Киеве тайно сменили политсовет, и его заменили на нардепа Николая Скорика. "Какой-то съезд прошел в Киеве 27-го числа. А потом узнаем совершенно случайно: в юстицию подали некие документы о том, что есть решение политсовета о замене меня на другого человека. Я никаких официальных бумаг не получал", — подчеркнул Пундик.

Он отметил, что это не тот съезд, на котором должны были голосовать за кандидатов. Теперь столичное руководство партии пытается фальсифицировать предстоящий партийный съезд, так как в нем будут принимать участие фейковые делегаты.

"Получается, что мы на этом съезде не были представлены, но, как оказалось, не были представлены и Николаев, и Херсон. В моем понимании, руководитель областной партийной организации — безусловный претендент на проходное место в списке. Понятно, что были закулисные договоренности о том, что нужно ввести нового человека, который даже не был членом этой партии", — добавил Пундик

Он подчеркнул, что областная ячейка будет добиваться отмены результатов голосования, это предусматривает закон.

И сегодня же стало известно, что в Единый реестр досудебных расследований внесены заявления о фальсификации неизвестными лицами документов трех региональных организаций политической партии "Оппозиционная платформа "За життя". В реестре с требованием возбудить уголовное дело по факту фальсификации фигурируют обращения Сергея Родоса (Одесская областная организация), Валерия Колоса (Херсонская областная организация) и Андрея Сокура (Николаевская областная организация).

Также сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации документов партийных организаций № 42019160000000279 от 3 июня 2019 года.