По экзитполам в одном из округов Киева может выиграть не "Слуга народа"

В 211 округе столицы (Голосеевский район) побеждает представитель "Европейской солидарности", секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

За него проголосовало 26,4% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного Центром социологических исследований им. Драгоманова.

Второе место с небольшим отрывом занимает представитель партии "Слуга народа" Александр Юрченко (25,2%).

Выдвиженец партии "Голос" Тарас Козак, согласно экзит-пола, получил 8,5%.

При этом 21,7% не ответил, за кого голосовали.

На выходе 40 избирательных участков опросили около 4980 респондентов.

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Напомним, согласно данным Национального экзит-пола, в следующую Верховную Раду проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Партия "Слуга народа" получает 43,9% голосов - 126 мандатов,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5% - 33 мандата,

"Европейская солидарность" - 8,9% - 26 мандатов

"Батькивщина" - 7,6% - 22 мандата,

"Голос" - 6,3% - 18 мандатов. Другие партии не преодолели 5% -ный барьер. Еще 199 мандатов получат мажоритарщики.