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понедельник, 23 ноября 2020 15:44

Пленки ОАСК: в Антикоррупционный суд впервые явился подозреваемый

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Пленки ОАСК: в Антикоррупционный суд впервые явился подозреваемый
НАБУ и САП просят 1 млн грн залога. Фото: adm.ki.court.gov.ua

Подозреваемый по делу так называемых пленок ОАСК судья-спикер Богдан Санин явился в Высший антикоррупционный суд, где ему должны избрать меру пресечения. Его адвокат уже заявил об отводе следственному судье.

Об этом в Telegram-канале "NABU Daily by Олег Новиков" сообщил журналист Олег Новиков.

НАБУ и САП просят 1 млн грн залога.

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Голову ОАСКу Павла Волка, его заместителей и судей ОАСК НАБУ и САП подозревают в создании преступной организации, целью которой было установление контроля над судейскими органами управления – ВККС и ОРУ.

Детективы объявили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, заместителю председателя суда Евгению Аблову, 5 другим судьям и председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

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