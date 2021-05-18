"Пленки Медведчука" в Порошенко назвали черным пиаром из Офиса президента

Пресс-служба "Европейской солидарности": "Постоянные попытки навязать обществу мысль о связи Медведчука с Порошенко - черный пиар". Фото: Укринформ

О том, чем был занят Порошенко летом 2014 года, свидетельствуют не чьи-то разговоры, а конкретные дела.

Об этом заявили в пресс служба "Европейской солидарности".

Еще до инаугурации - визит на Нормандский саммит. Во время инаугурации - объявления мирного плана и дипломатические усилия для его поддержки. Впоследствии в течение нескольких недель, - подготовка к контрнаступлению Украины, в результате которого были освобождены две трети оккупированного Донбасса. После прихода к власти Зеленского, кстати, это контрнаступление легло в основу одного из десятков уголовных дел пятого президента. В те же месяцы Порошенко сформировал международную коалицию в поддержку Украины, которую Зеленский забросил и оказался неспособным использовать на полную мощность.

Пресс-служба уполномочена лишь сообщить, что Петр Порошенко не разговаривал с Медведчуком на те темы, о которых вещают какие-то голоса в программе на ютуб-канале Дениса Бигуса от 17 мая. Считаем, что обнародованные в понедельник новые "разговоры" Медведчука слиты "расследователям" явно из Офиса президента. Именно там находится пульт управления этой кампанией.

Постоянные попытки навязать обществу мнение о якобы связи Медведчука с Порошенко - черный пиар, который координируется Офисом президента. Причина - личные фобии и комплексы Зеленского, приступы которых случаются с ним каждый раз, когда он вспоминает фамилию пятого президента. Цель - дискредитировать главную проевропейскую оппозиционную силу.

Анализ высказываний спикеров Офиса президента, "Слуг народа" и пула экспертов и блогеров Банковой не оставляет никаких сомнений, что на самом деле Зеленский борется не с Путиным и Медведчуком, а с Порошенко.

Сам Петр Порошенко неоднократно подробно рассказывал о том, что использовал статус Медведчука как неформального представителя Путина по вопросам освобождения заложников. И для того, чтобы вернуть домой около трех тысяч человек, готов был "взаимодействовать хоть с чертом лысым". Другой эпизод, о чем тоже Порошенко уже информировал, имел место в конце 2014 года, когда энергетический кризис вылился в веерные отключения электроэнергии. Тогда Украине нужно было выиграть время, чтобы подготовиться к двум стратегически ключевым решениям в обеспечении энергетической безопасности. А именно - полному отказу от российского газа и электричества, что и было достигнуто в конце 2015 года. Другие темы и вопросы в коммуникациях с Медведчуком никогда не нарушались.

В феврале 2019 года тогдашний Генеральный прокурор Юрий Луценко возбудил против Виктора Медведчука дело за государственную измену, которую после прихода к власти Зеленского заморозили на целых два года. Именно во время досрочных парламентских выборов, инициированных Зеленским в 2019 году, Медведчук вернулся в большую политику. И только рост рейтинга ОПЗЖ, который почти догнал "Слуг", вывел Зеленского с летаргии, в которой он почти два года пассивно наблюдал за активностью пятой колонны.