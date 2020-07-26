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воскресенье, 26 июля 2020 15:32

Плавучая автозаправочная Курченко: журналисты выяснили, чем занимался танкер Delfi

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Плавучая автозаправочная Курченко: журналисты выяснили, чем занимался танкер Delfi
Фото: "Думская"

Танкер Delfi, который президент Владимир Зеленский безуспешно поручил убрать до 20 июля, участвовал в контрабандных сделках олигарха из окружения Януковича Сергея Курченко и вероятно принадлежит ексдепутату от "Партии регионов".

Об этом говорится в программе Watchdogs.Разследование на телеканале "Прямой".

Журналисты отмечают, что 4 июля во время "экскурсии" в затонувшего танкера Владимира Зелениського сопровождал бывший нардеп от "Партии регионов" Юрий Голиков. Он вел переговоры по поднятию танкера и представлял интересы судовладельца. Голиков зафиксирован на видео с Зеленским.

В официальном отчете о расследовании аварии указано, что Delfi принадлежит британской компании "Мистер Дрейк ПиСи". А эта компания принадлежит анонимной офшорке с Маршалловых островов - "Телин менеджмент".

Голиков в беседе с журналистом Watchdogs подтвердил информацию, которая ранее распространялась только в интернете. Реальным владельцем Delfi является бывший депутат Николаевского областного совета от "Партии регионов" Олег Ковтунов.

Компании Олега Ковтунова и непосредственно танкер Delfi фигурировали в криминальной истории - одесская полиция считала, что они принимали участие в контрабандных операциях группы Курченко - одного из олигархов Януковича, который заработал миллиардное состояние буквально за пару лет - именно на контрабанде горючего. Что делал Delfi в 2019 в Одесском заливе? Вероятно, нелегально работал как плавучая бензоколонка, говорится в расследовании.

Сейчас под следствием находится только капитан Delfi - за то, что якобы нарушил правила судоходства. После того, как танкер выбросило на берег и стало понятно, что он мог работать в Одесском заливе только как нелегальная бензоколонка, до сих пор никто не понес ответственности.

Как известно, Зеленский требовал убрать танкер из одесских вод до 20 июля. "Мы показываем, что мы импотентная власть", - заявил Зеленский возле затонувшего танкера Delfi.

Очередная попытка убрать танкер 25 июля оказалась тоже неудачной.

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