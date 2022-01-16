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План Кремля не сработал – Кулеба оценил переговоры РФ и США

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План Кремля не сработал – Кулеба оценил переговоры РФ и США
Министр иностранных дел прокомментировал переговоры в Женеве. Фото: rbc

На недавних переговорах России и США в Женеве план РФ по разделению Запада не сработал.

Также отвергли ее требования по невключению Украины в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Лига".

На переговорах трансатлантическое сообщество показало России, что твердо стоит на стороне Украины, заявил глава МИД.

Кулеба отметил, что общался с госсекретарем США Энтони Блинкеном до и после встречи американцев и россиян в Женеве и позиции были хорошо согласованы.

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"План России разделить Запад не сработал. Нелегитимные ультиматумы по отношениям НАТО с Украиной были справедливо отвергнуты.

Ситуация для Украины была бы более неопределенной, если бы Россия добилась успеха по этим вопросам. Пока этот замысел Кремля не удался, следовательно, общая стратегия сдерживания РФ работает", – считает глава МИД.

Министр добавил, что важный вопрос сейчас – как поступить дальше. По его словам, Россия утверждает, что не планирует военные действия против Украины.

"Если она хочет серьезно это доказать, то должна продолжить диалог в установленных форматах", – сказал глава МИД.

Россия требует от НАТО так называемых гарантий безопасности. Кремль хочет, чтобы Альянс не расширялся на восток, то есть, чтобы не предоставлял членства Украине. В Женеве 10 января состоялись американо-российские переговоры на платформе Стратегического диалога по безопасности, где обсуждали этот вопрос.

НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по членству Украины, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг 10 января.

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