Петр Порошенко рассказал, почему Украина не могла получить Томос ранее

Порошенко рассказал про Томос. Фото: Администрация президента

Переговоры о подготовке объединительного собора Украинской церкви, по словам президента Украины Петра Порошенко, несколько раз заходили в тупик.

Украинский президент рассказал, что первая его встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем о предоставлении автокефалии украинской церкви состоялась весной 2016 года, заявил он во время пресс-конференции в Киеве.

Кроме того, Порошенко заявил, что Вселенский патриарх и во время телефонного разговора 16 декабря подтвердил намерение вручить томос об автокефалии Украинской православной церкви 6 декабря.

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Также на пресс-конференции Порошенко заявил, что в Украине не будут продолжать военное положение после завершения его действия, если Россия не предпримет полномасштабного вторжения.