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воскресенье, 16 декабря 2018 19:40

Военное положение: Порошенко сделал важное заявление

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Военное положение: Порошенко сделал важное заявление
Порошенко пообещал не продолжать военное положение. Фото: УНН

В Украине не будут продолжать военное положение после завершения его действия, если Россия не пойдет на полномасштабное вторжения.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время срочной пресс-конференции 16 декабря.

"Если не произойдет полномасштабного вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, за пределами линии соприкосновения, военное положение продлено не будет, и начнется подготовка к выборам президента", - заявил Порошенко.

Президент отметил, что ввел военное положение на 60 дней, так как за это время военные могут развернуть новые части на соответствующих направлениях.

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"Наша готовность к отпору агрессии значительно увеличилась из-за военного положение. Ситуация в Керченском проливе абсолютно бессмысленная и безответственная. И я, а не социологические исследования, введу ответственность за оборону государства", - подчеркнул Порошенко.

Украина, создав поместную церковь, выходит из российского влияния. Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции.

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