Военное положение: Порошенко сделал важное заявление

В Украине не будут продолжать военное положение после завершения его действия, если Россия не пойдет на полномасштабное вторжения.
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время срочной пресс-конференции 16 декабря.
"Если не произойдет полномасштабного вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, за пределами линии соприкосновения, военное положение продлено не будет, и начнется подготовка к выборам президента", - заявил Порошенко.
Президент отметил, что ввел военное положение на 60 дней, так как за это время военные могут развернуть новые части на соответствующих направлениях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент ответил на вопрос об участии в выборах
"Наша готовность к отпору агрессии значительно увеличилась из-за военного положение. Ситуация в Керченском проливе абсолютно бессмысленная и безответственная. И я, а не социологические исследования, введу ответственность за оборону государства", - подчеркнул Порошенко.
Украина, создав поместную церковь, выходит из российского влияния. Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции.
Комментарии