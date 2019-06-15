Петр Порошенко пересел в эконом-класс

Фото: facebook/svyatoslav.tsegolko

5-й президент Украины Петр Порошенко полетал эконом-классом на авиарейс Киев-Львов.

"Сегодня на авиарейсы Киев-Львов оживление. Есть возможность сделать селфи. Особенно приятно, когда почтенное общество встречает фразой: "наш президент", - написал в Facebook журналист Святослав Цеголко.

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Пассажиры положительно встретили Порошенко, шутили и фотографировались.

Глава избирательного штаба "Европейской солидарности" Сергей Березенко рассказал об основных причинах поражения на президентских выборах 2019 года. Березенко заявил, что первой причиной поражения стало отсутствие необходимой коммуникации с избирателями через телевидение и социальные сети.