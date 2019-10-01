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Первый месяц турборежима Верховной Рады: каким он был и чего ждать дальше

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29 сентября прошел месяц работы Верховной Рады 9-го созыва. Депутаты подали 532 законопроекта. Приняли 99 законов и постановлений. Сняли депутатскую неприкосновенность, проголосовали за импичмент президента. Один раз изменили Конституцию.

Первое заседание Верховной Рады длилось 13 часов. На нем сформировали 5 фракций по названиям парламентских партий и одну депутатскую группу из мажоритарщиков "За будущее". Прогнозируемо коалицией стало монобольшинство "Слуги народа", председателем парламента - Дмитрий Разумков, его первым заместителем - Руслан Стефанчук. До последнего неизвестной была фамилия вице-спикера - ею стала Елена Кондратюк из "Батькивщины".

Депутаты распустили правительство Владимира Гройсмана - и выбрали Кабмин Алексея Гончарука. Министерств стало 15 вместо 19. Вице-премьеров - 2 вместо 6.

66 законопроектов президент Владимир Зеленский внес как неотложные.

"Вы имеете шансы попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное. Который воплотил все, что не смогли сделать предыдущие 28 лет", - сказал Зеленский, обращаясь к парламенту. Он дал ему 1 год испытательного срока. В противном случае - "распускать Верховную Раду не так страшно ". Парламент 8 созыва он распустил на инаугурации в мае.

Что изменят принятые за первый месяц работы законы, какие обещания не выполнили депутаты и чего ждать от них в дальнейшем - рассказывает Gazeta.ua.

446 инициатив с 532 инициировали нардепы, 34 - Кабмин, 23 - президент, указывает ОПОРА. Чаще всего "за" голосовали представители "Слуги народа", против - "Европейской солидарности".

5 изменений, с которыми нам жить

1. Депутаты станут неприкосновенными с 1 января 2020 года. Это означает, что их можно будет привлечь к уголовной ответственности без разрешения Верховной Рады. Решение собрало пока наибольшее количество голосов в парламенте - 373. Никто не проголосовал против. Закон изменяет 80 статью Конституции - это первая смена основного закона за Зеленского.

*проваленое голосование за законопроект №1009, который позволяет прослушивать депутатов, в Центре противодействия коррупции назвали блокировкой снятия неприкосновенности.

2. Процедура импичмента президента станет более четкой. Она существовала с 1996 года и позволяла устранять президента от должности при двух условиях - государственная измена или "другое преступление". Условия остались, в законе "О регламенте" четко прописали правовой статус спецпрокурора, спецследователей, порядок их избрания. А также избрание членов комиссии, которая будет проверять действия президента.

3. Высший антикоррупционный суд работать с делами топ-коррупции. То есть расследованными Национальным антикоррупционным бюро. Рада забрала у него более 3 тысяч дел общей юрисдикции. Антикоррупционный суд работает в Украине с 5 сентября.

4. Генеральный прокурор снова обязан иметь высшее юридическое образование. Эту норму убрали 12 мая 2016. В этот же день ее согласовал пятый президент Петр Порошенко. А 264 депутата проголосовали за назначение Юрия Луценко, без высшего профильного образования, на должность генпрокурора. Также в Украине больше не будет военной прокуратуры, Генпрокуратуру переименуют в Офис генпрокурора, региональную прокуратуру на областную, местную - на окружную. Общее количество работников сократят с 15 до 10 000.

5. Устроиться на госслужбу станет проще, как и уволить вас из нее. Появится возможность идти на госслужбу на контракт, в основном это касается краткосрочных проектов.

Еще более двух десятков одобренных законов касаются экономической сферы. В частности, иностранным кинокомпаниям, которые будут снимать в Украине, возвращать часть средств. Уменьшат количество видов хозяйственной деятельности, на которые надо получить лицензию.

Невыполненные обещания

За первый месяц работы парламента двое "слуг народа" успели проголосовать за другого депутата. Выбранная по 189 округу Елена Копанчук кнопкодавила во время голосования за изменения строительных норм. Мажоритарщик от 156 округа Сергей Литвиненко - при включении в повестку дня проекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР и его направления в Конституционный суд.

Третий пункт меморандума, который подписывали все "слуги народа", обязывает голосовать только за себя. Седьмой - сложить мандат за нарушение документа.

Впрочем, фракция обещания не сдержала - депутаты извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

Также на кнопкодавстве поймали мажоритарщика по 51 округу Александра Ковалева.

Оценки

532 поданных законопроекта политолог Александр Кочетков в комментарии Gazeta.ua называет сверхъестественным количеством.

"Они взяли всю наработанную ранее базу и пытаются принять. И делают это без системы. Но эта база быстро закончится. Писать новые законопроекты трудно, на них нужно время. Пожалуй, темп будет снижаться ".

Турборежим Кочетков считает частично оправданным для принятия "проклятых законов" - таких, которые обещает каждая политическая элита. Речь идет о снятии неприкосновенности, закон об импичменте, кнопкодавства. Законопроекты экономической сферы должны четко согласовываться с программой правительства.

"Сейчас это превратилось в физкультуру - бегаем не для результата, а для здоровья".

Совокупно депутаты выступали почти 31 час. Последний месяца сентября нардепы работали с избирателями.

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Ошибки: потеря смысла законодательной работы по спешке и неучет мнения других депутатов со стороны монобольшинства.

Взаимодействие фракций: "Слуга народа" сотрудничает с "Батькивщиной". Не формально, а практически.

"По-соседски так, они живут в разных квартирах, как соседи помогают друг другу".

"Батькивщина" поддерживает некоторые позиции монобольшинства, потому что значительная часть законопроектов, которые сейчас рассматривают, с предыдущего созыва. Частично их разрабатывали депутаты из фракции Юлии Тимошенко.

"Пока никакой экономической заинтересованности "Батькивщины" нет, но Юлия Тимошенко - один из самых опытных политиков. Она понимает, что все достаточно быстро меняется. И что будет накануне Нового года и после ... определенное расслоение уже есть. Все может меняться, может Зеленский вынужден будет обратиться к "Батькивщине", к "Голосу" тоже. Юлия Тимошенко это все знает".

"Те, кто были не при власти, к власти могут быть приобщены".

Автор: "Батькивщина"
  "Слуга народа" взаимодействует с "Батькивщиной" практически, а не официально, - политолог
"Слуга народа" взаимодействует с "Батькивщиной" практически, а не официально, - политолог

Оппозицией в полном смысле только "Оппозиционная платформа - За жизнь". Она четко декларирует несогласие с позициями власти. "Европейская солидарность", "Голос" хотят приблизительно то же, что и власть, но они не во власти.

Прогнозы до Нового года: парламент примет "базовые" законы - бюджет, о рынках капитала, о рынке земли.

"До Нового года монофракция сохранит свою формальное единство, и все, что потребует президент или правительство, они примут".

Проблемы могут быть с изменениями в Конституцию.

"Доверие к этому созыву Рады значительно выше, чем в предыдущих. Доверие после переизбрания высокое, далее - постепенно падает. Сейчас избиратели увидели новую Раду, новые лица, которые принимают "проклятые законы". А дальше - начнет или не начнет работать экономика. Люди увидят, или будут расти реальные заработки, снижаться тарифы. Вот тогда отношение и к Раде, и к правительству, и к президенту начнет меняться. Если не будет экономических успехов, то начнет падать во всех трех. У парламента - в первую очередь. У нас депутаты виноваты во всем".

Автор: Ольга Кириленко
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