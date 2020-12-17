Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в ежегодном совещании послов.

Супруга президента впервые стала участницей подобного мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время этой встречи Зеленская рассказала о результатах проектов в сфере культурной дипломатии в 2020 году и заручилась поддержкой руководителей дипломатических миссий Украины на следующий год.

Она также отметила, за этот год Украина запустила уже семь аудиогидов во всемирно известных музеях разных стран. В планах - запуск еще трех до конца декабря и по меньшей мере шести в следующем году.

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"Переоценить важность проекта по запуску аудиогидов невозможно. Ведь он не только об удобстве, он - о распространении нашего родного языка в мире. О том, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых памятниках", - рассказала первая леди.

В Офисе президента заявили, что культурная дипломатия включает в себя налаживание культурных межгосударственных обменов с целью популяризации украинской культуры и искусства за рубежом и создание условий для доступа украинском к лучшим достижениям мировой культуры и искусства.

"Мы планируем создать во Франции моду на украинское. Предпосылки для этого абсолютно благоприятные: во Франции очень ценят современное искусство из Украины, мы добавим к этому моду, гастрономию", - поделился планами посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Первая леди Украины Елена Зеленская подписала декларацию "Бизнес без барьеров" и провела встречу с представителями бизнес-компаний. Фотографиями с мероприятия женщина поделилась в Instagram.