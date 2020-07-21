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среда, 22 июля 2020 00:04

"Передайте Зеленскому, что он не в кино" - соцсети

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Пользователи Facebook комментируют происшествие в Луцке. Когда человек по имени Максим Кривошей утром вторника захватил автобус с пассажирами, а под вечер его задержали Нацполиция с СБУ.

На месте был министр внутренних дел Арсен Аваков и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Что пишут о событии в соцсетях.

Блогер Сергей Иванов

"Есть вопросы к НПУ и СБУ, почему террорист не находился на спецучете, где он взял взрывчатку и оружие и почему так просто захватил автобус с таким количеством людей. С этим нужно разбираться серьезно. Этому обосраному Че Геваре, если он окажется дееспособным, нужно дать максимальный срок заключения и вообще давно надо готовить такую публику с самыми жесткими сценариями наказания"

Публицист Сергей Руденко

"Я читаю в ленте о человечности Зеленского. Известных и не очень известных мне блоггеров.

Слава Богу что заложников в Луцке освободили.

Но плохо, что такой же человечности главнокомандующего мы не видели тогда, когда 4 суток у зайцев умирал наш раненый боец. Человечность не бывает по расписанию.

Она либо есть, либо ее нет. Это не рояль - здесь играем, а здесь - нет. Тем более - когда речь идет о жизни человека"

 

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Журналист Богдан Буткевич

"Не верю.

Ни в одно слово Авакова и Зеленского.

И не так важно, кто из них кого поюзал"

Общественный деятель Сергей Стерненко

"Сейчас нам будут рассказывать о необходимости закручивания гаек"

Журналист Даниил Мокрык

"В прошлом году террористы требовали в Зеленского освободить "беркутовцев" в обмен на заложников - Зеленский сделал. В обход закона, в обход самих принципов правосудия. Потому что надо.

Теперь террорист захватил заложников и требовал у Зеленского записать видосик. Президент записал. Потому что нада"

Политтехнолог Алексей Голобуцкий

"Зеленскому не объяснили базовую аксиому для таких случаев: власть НИКОГДА не идет на уступки террористам, власть НИКОГДА не ведет переговоров с террористами. Для этого есть спецслужбы и специально обученные переговорщики. Полицейский может договориться о пицце в обмен на нескольких заложников, мэр, президент, чиновник - ни в коем случае. Это записано в инструкциях, учебниках, уставах госслужб и спецслужб всего мира"

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