Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов

Президент должен руководствоваться Конституцией и национальными интересами, напоминает эксперт. Фото: president.gov.ua

В ноябре 75% граждан положительно относились к решению президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с российским руководителем Владимиром Путиным, 59% одобряли отвод войск от линии разграничения, сообщали социологи Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

- Большая ошибка, когда смотрим на результаты только одного социологического опроса. И делаем на этом какие-то системные выводы, - комментирует Gazeta.ua опрос политолог Михаил Басараб.

"В течение пяти лет существует устойчивое показатель - более 60% украинцев или две трети не воспринимают того, что требует Россия. Через Минские договоренности , "формулу Штайнмайера". Не воспринимают мир любой ценой, капитуляции и уступки РФ.

Большинство считают, что возвращать под контроль Украины оккупированный Донбасс надо на условиях до 2014 года - в статусе обычных областей, без всякого "особого статуса", как этого хочет Москва.

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Все украинцы не могут быть экспертами в вопросах войны, международных переговоров. Неправильно брать за абсолют все то, что население думает в данный конкретный момент. Для этого существуют Верховная Рада, президент, которых избирают избиратели и уполномочивают принимать квалифицированные решения. Тем более в таких сложных вопросах, как отпор внешний вооруженной агрессии, мирного урегулирования.

Руководство государства должно выходить со своих конституционных полномочий и обязанностей, национальных интересов. Политическую ответственность несут парламент и президент. Так работает представительская демократия.

Заявление "каждый из нас президент", которую Зеленский произносил на инаугурации - это дикий популизм и прямой путь к анархии. Который подрывает авторитет институт президента. Власть на то и уполномочивается гражданами, чтобы принимать сложные решения в непростые времена. В обществе может создаться представление о том, что власть не контролирует процессы, не разбирается, что надо делать. Следствием могут быть большие общественные потрясения, масштабное противостояние внутри страны. Когда любой будет считать, что имеет право на истину в последней инстанции", - говорит Михаил Басараб.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не говорил о темах нормандской встречи. В тоже время обсуждали долгосрочный договор по транзиту газа.