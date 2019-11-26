Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Разговор с Путиным об оккупированных Россией территориях Украины будет 9 декабря, говорит Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не говорил о темах нормандской встречи.

Об этом он сказал во вторник на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине.

"По поводу разговора с президентом Российской Федерации вчерашнего по телефону. Мы довольны, что к нам вернулись наши корабли.

Но мы обсудили вопросы, что нету, думаю, что вы знаете об этом, что нету всего технического оборудования, которое было. Обсудили с президентом, чтобы российская сторона, Россия, вернула нам все, что было до этого. Ну можно и больше. Хотя бы наше.

Что касается нормандского формата, мы уважаем наших партнеров. Мы не обсуждали темы нормандской встречи, потому что мы все эти темы должны обсуждать в четырех лидерах - именно участниках нормандской четверки - Германия, Франция, Россия, Украина.

Это диалог будет 9 декабря", - рассказал он.

Также Зеленский сказал, что обсуждал с Путиным вопросы "о том, что заканчивается год и нам нужно всем договориться о подписании нового, долгосрочного газового договора".

"Для нас это является приоритетом. И не только для Украины. Это энергетическая безопасность для всей Европы. Да - транзитный договор", - заявил он.

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Позиции украинских военных на территории зоны разведения в Богдановке российские оккупанты обстреливают из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Таким образом враг провоцирует украинских защитников на огонь, сообщили в штабе ООС.