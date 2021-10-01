Перед "слугами" выступил Шмыгаль, журналистов зовут на смарт-ужин

Вечером перед фракцией "Слуги народа" в Трускавце выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Никогда еще независимая Украина не имела столь синхронизированной властной команды, которая есть сейчас", - заявил премьер.
По словам главы правительства, Верховная Рада может обработать за год порядка 350 законопроектов.
"За год мы должны сделать столько прорывных изменений для государства.
Следующие два-три года мы будем двигать наши реформы практически в "боевом режиме", - сказал Шмыгаль.
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Также премьер заявил, что рассматривают возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а под 5%. И для всех.
Среди депутатов проводили онлайн-опрос. "Слуги" оценивали промежуточные итоги работы Верховной Рады. Результаты будут в конце дня.
Фракция проведет смарт-ужин с журналистами, пишет "Українська правда".
"Приглашаем вас присоединиться и поужинать вместе с народными депутатами. Почему я называю это смарт-ужин? Там будут определенные активности.
Сейчас вам анонсировать не буду. Придете и все увидите.
У вас будет возможность взять камеру и снять все происходящее на смарт-ужине, - сказала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук на брифинге в медиа-центре отеля "Риксос-Прикарпатье".
Мероприятие запланировали на 19.00 в этом же отеле.
Вечером в субботу будет полушутливое подведение итогов и награждение лучших депутатов. Будут и серьезные, и шуточные номинации.
Пресс-секретарь также иронично поблагодарила журналистов, которые в соцсетях предложили власти, в каких номинациях можно представить нардепов "Слуги народа".
В сети высмеяли "слуг" фотожабами и номинациями. Версии наград опубликовало движение "Чесно".
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