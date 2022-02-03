Перед разговором с Зеленским Макрон позвонит Путину и Дуде - СМИ

Макрон планирует поговорить с президентами Украины, Польши и РФ. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон 3 февраля проведет телефонные разговоры с президентом Владимиром Зеленским, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом России Владимиром Путиным.

Главным предметом разговора станет деэскалация ситуации на границе Украины, пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

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Сначала Макрон позвонит главе Европейского совета Шарлю Мишелю и Дуде - в 12:30. Вечером запланированы разговоры с Путиным - в 18:00 по европейскому времени и с Зеленским в 19:15 (по Киеву в 20:15. - Gazeta.ua).

Основной темой разговора будет "поиск политических условий для выхода из кризиса" и "деэскалация напряженности" на фоне возможного нападения России на Украину, сообщила пресс-служба Макрона.

2 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудил по телефону с Эммануэлем Макроном наращивание военного присутствия Россией у границ Украины. Ранее Макрон предположил, что может посетить Россию, где встретиться с Владимиром Путиным и обсудит ситуацию вокруг Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что планирует встретиться с Путиным с той же целью. Встреча должна состояться в Москве, но сначала канцлер отправится в США, чтобы переговорить с Байденом.