Макрон и Шольц собрались к Путину говорить об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и Канцлер Германии Олаф Шольц собрались в Москву. Фото: politico.eu

Президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что может встретиться с главой России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает France 24.

"Это зависит от прогресса в наших дискуссиях в ближайшее время. Я ничего не исключаю", — сказал Макрон журналистам, имея в виду возможность поездки в Россию для поиска дипломатического решения ситуации в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин пожаловался Макрону на игнорирование требований РФ по "гарантиям безопасности"

Также президент Франции заявил, что "в ближайшие часы" поговорит со своим американским коллегой Джо Байденом о ситуации в Украине. Макрон подчеркнул, что для него является приоритетной задачей не допустить увеличения эскалации вокруг Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что планирует встретиться с Путиным. Об этом он рассказал немецкому телеканалу ZDF. Встреча должна состояться в Москве, но сначала канцлер отправится в США, чтобы переговорить с Байденом.

"Я работаю со всеми союзниками и пантерами в Европейском Союзе по вопросу Украины. Здесь происходит согласованная политика, и мы примем хорошо подготовленные решения", — сказал Шольц.

Он назвал ситуацию на украинских границах очень серьезной и напомнил о большом количестве российских солдат, стянутых туда.

"Поэтому очень важно быть четким в том, что нападение на территориальную целостность Украины будет иметь очень высокую цену (для России — ред.)", — предупредил канцлер. Он не согласился с утверждением, что Берлин является "ненадежным партнером" Киева в этом вопросе.

"Германия – страна, которая предоставила Украине наибольшую помощь", — считает Шольц.

28 января состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Они обсудили Украину, НАТО и "гарантию безопасности". 31 января Путин и Макрон второй раз за неделю провели разговор и обсудили Украину.