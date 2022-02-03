Байден и Макрон обсудили ситуацию на украинской границе

Байден и Макрон обсудили наращивание войск РФ на границе с Украиной. Фото: Reuters

2 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном наращивание военного присутствия Россией у границ Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Отмечается, что оба президента подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели нашу текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических санкций в случае дальнейшего вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Ранее Белый дом подтвердил разработку нового пакета санкций, направленного против российских элит и членов их семей на фоне растущей угрозы вторжения РФ в Украину. В частности, речь идет о ближайшем окружении президента России Владимира Путина.