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понедельник, 08 июля 2019 00:10

ПЦУ отреагировала на интервью Филарета пропагандистскому телеканалу "Россия 24"

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ПЦУ отреагировала на интервью Филарета пропагандистскому телеканалу &quot;Россия 24&quot;
Филарет дал интервью "России 24". Фото: РБК

Болезнь сделала патриарха Филарета фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса. Пользуясь этим, Москва унижает Филарета и уничтожает его, а он этого уже не способен понять.

Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними, об этом написал заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) в Facebook.

Архиепископ Черниговский и Нежинский отметил, что болезнь оказалась очередным "пробитием дна" - интервью "Россие 24". Собственно, болезнь Филарета Евстратий объясняет следующим комментарием: "Здоровый украинский человек не дает интервью "Россия 24".

Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш Патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно - чтобы дальше разрушать Украину, - написал он.

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Филарет дал интервью журналистке телеканала "Россия 24". Филарет раскритиковал Томос и ПЦУ и повторил все эти заявления, которые не устает озвучивать в последнее время.

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