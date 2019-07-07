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воскресенье, 07 июля 2019 19:36

Филарет дал интервью российским пропагандистам

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Филарет дал интервью российским пропагандистам
Патриарх Филарет дал интервью каналу "Россия-24". Фото: Милан Лелич / Facebook

Патриарх Филарет дал интервью журналистке пропагандистского канала "Россия-24" Анне Афанасьевой.

На камеру российских СМИ Филарет раскритиковал Томос и деятельность Православной церкви Украины. Об этом сообщил журналист Милан Лелич в Facebook.

"Пропагандисткd "Россия 24" Анна Афанасьева не только спокойно работает в центре Киева, но и записывает интервью с Филаретом. А Филарет ей рассказывает о том, почему полученный нами Томос - плохой и неправильный. Не знаю, что тут можно добавить, уважаемые патриоты ", - отметил он.

Во время разговора с российской журналисткой Филарет выразил несогласие с названием новой церкви, а также с содержанием Томоса.

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"Если бы был затронут вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", - сказал он.

На вопрос журналистки: "правильно ли я понимаю, что вас фактически обманули?" Патриарх ответил утвердительно: "и президент обманул, и митрополит Епифаний".

"Восстановленный" Филаретом Киевский патриархат создает собственный синод из 5 епископов. Все они накануне отлучили от священнослужения.

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07
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