Павел Букин опроверг информацию о покупке "Оборонпромом" запчастей в Российской Федерации

Руководитель ГП "Укроборонпром" Павел Букин назвал данные, обнародованные в программе "Наши деньги" относительно миллионных схем контрабанды и злоупотреблений в оборонном комплексе, фейком и манипуляцией. Фото: РБК-Украина

Руководитель ГП "Укроборонпром" Павел Букин опроверг информацию о том, что украинские оборонные предприятия осуществляли закупки военных комплектующих в Российской Федерации. Об этом он заявил в эфире программы "Эхо Украины".

"Мы не покупали их (запчасти) в Российской Федерации, мы покупали их в Украине", - заявил руководитель "Укроборонпрома", добавив, что с первого дня назначения на должность он ставил вопрос о зависимости от российских комплектующих и что на сегодня "70% зависимости уже преодолено".

"У нас были поставки запчастей происхождения из Российской Федерации. Это было нужно и иногда оправдано даже сегодня... Нам нужны все меньше и меньше, остались самые критические вещи - это авиация", - заявил Букин.

На вопрос относительно фактов поставки некачественных запчастей, которые были обнародованы в программе "Наши деньги", Павел Букин категорически опроверг возможность ненадлежащего качества.

"Информацию о ненадлежащем качестве запчастей я категорически опровергаю, это невозможно. У нас в армии достаточно эффективные механизмы контроля качества. Контроль качества сверхвысокий", - заявил чиновник.

Также Павел Букин заявил, что данные, обнародованные в программе "Наши деньги", являются фейком и манипуляцией.

"Эти обвинения не соответствуют действительности, они являются манипуляцией данными неизвестного происхождения, свою же причастность к этому я даже не буду комментировать - это полный фейк... Цель этого всего - достичь резонанса в обществе", - прокомментировал Букин.

Напомним, 25 февраля журналисты "Bihus.info" опубликовали расследование, в котором рассказали, что руководство "Укроборонпрома" было непосредственным участником миллионных схем с контрабанды и злоупотреблений в оборонном комплексе. 27 февраля стало известно, что директор ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова" Алексей Бабич и директор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергей Филоненко решением руководителя "Укроборонпрома" Павла Букина "для обеспечения расследования правоохранительными органами" были отстранены от должностей.