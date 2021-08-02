Патриоты не позволят власти Зеленского преследовать защитников государства - Павленко

 
Ексклюзивы
1/5
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
4 Просмотров: 1962
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 369
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
11 Просмотров: 1512
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 234
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 711
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 6876
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 819
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 387
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 612
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
5
21
7
4
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Медведчук пришел в апелляционный суд
Медведчук пришел в апелляционный суд
Видео
Все видео
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 693
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1350
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 234
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 783
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2232
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1387
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
понедельник, 02 августа 2021 16:50

Патриоты не позволят власти Зеленского преследовать защитников государства - Павленко

  Комментировать
Патриоты не позволят власти Зеленского преследовать защитников государства - Павленко
Нардеп Ростислав Павленко: "Мы будем делать все, чтобы исправить кривосудие"

Власть президента Владимира Зеленского должна осознавать, что за политическое преследование тех, кто защищал государство нужно будет нести ответственность.

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко во время акции под судом в поддержку директора "Кузницы на Рыбальском" Валерия Шандры.

"Мы будем делать все, чтобы исправить это кривосудие, мы будем делать все, чтобы справедливость была восстановлена. Для этого надо, чтобы и Зеленский, и судьи, и прокуроры, и все остальные знали, что все видят их выкрутасы и к чему они приведут", - сказал Павленко.

"Мы предостерегаем, чтобы сегодня не было "трюков". Мы с народными депутатами будем на заседании для того, чтобы засвидетельствовать, что бы там все было, по крайней мере, согласно закону, будем информировать, что происходит, но главное, чтобы и судьи, и прокуроры, и самое главное Зеленский и его компания помнили и знали, что есть контроль и есть неравнодушные люди, которые не дадут им спуска", - отметил депутат.

"А о том, что происходило 29 числа, защита будет подавать в Европейский суд по правам человека, потому что там есть абсолютно четкий состав пыток, издевательств, потому что ставить такой объем залога, который выставлен и генералам, и производственнику Шандре, он не имеет никакого отношения ни к правосудию, ни к здравому смыслу, так как держать искусственно людей за решеткой - это пытки и всем, кто был причастен к этим неправомерным решениям, еще придется отвечать. Поэтому борьба впереди", - подчеркнул Павленко.

"Мы как раз здесь для того, чтобы показать, что все произошло в соответствии с законом, чтобы прокуроры не искали никаких отговорок и отмазок для того, чтобы не явиться в суд, для того, чтобы у судей были основания не рассматривать это дело сегодня. Я могу где-то понять поведение прокуроров, хотя оно не имеет ничего общего с нормальной моралью, ни с юридической позицией, но тем, как было подготовлено дело, тем, как было обосновано обвинение, понятно, что беспристрастный суд разнес бы это в несколько минут и закончилось бы это освобождением этих людей", - считает депутат.

"Очень надеюсь, что на этот раз услышали людей, которые стоят сейчас под судом, для того, чтобы уже не играть в игры, а все-таки явиться в суд и рассмотреть по существу меру пресечения, потому что вынесение залога в более 400 млн грн - это по определению европейских международных институтов пытки, потому что невозможно выносить безальтернативный арест, а такая сумма это очевидно безальтернативный арест", - отметил Павленко.

"Процессуальный кодекс четко говорит, что суд должен руководствоваться обстоятельствами дела, не объемом так называемой вреда, потому что он еще не доказан, а обстоятельствами дела и имущественному положению обвиняемых. Никоим образом ни обстоятельства дела, ни тем более имущественное положение обвиняемых не подводят к таким астрономическим суммам, поэтому, если в Апелляционном суде действительно будет осуществлено правосудие, все эти позиции должны быть пересмотрены и люди должны оказаться на свободе", - добавил депутат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Патриоты не позволят власти Зеленского преследовать защитников государства - Павленко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

Москва попросила помощи США

В Одессе вспыхнула эпидемия

Самое читаемое
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 13248
Полно места и расход до 6 л горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
Полно места и расход до 6 л горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
18
 Просмотров: 6363
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 5 Просмотров: 4590
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
 Просмотров: 4356
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники Просмотров: 4086
Политика
Разумков собирает Раду на внеочередное заседание в День Независимости
Разумков собирает Раду на внеочередное заседание в День Независимости Просмотров: 45
Оскорбил Лукашенко. Белорусского журналиста засудили на 1,5 года колонии
Оскорбил Лукашенко. Белорусского журналиста засудили на 1,5 года колонии Просмотров: 90
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
5
 Просмотров: 621
Перекроет ли Берлин "Северный поток-2", если он станет геополитическим оружием РФ
Перекроет ли Берлин "Северный поток-2", если он станет геополитическим оружием РФ Просмотров: 144
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
 Просмотров: 693
Больше всего комментируют
11
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
6
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
5
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
5
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
4
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
Голосов: 7911
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть