Парубий: Сегодня закон о языке будет подписан

После подписания Парубием закон о языке отправят на подпись президенту. Фото: Сергей Ковальчук

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что сегодня парламент отклонит все постановления об отмене закона о языке и он сможет подписать документ.

Такие планы спикер озвучил, открывая пленарное заседание.

"Важнейшим решением сегодня является отклонение всех постановлений, которые блокируют подписание закона о языке. В последние дни была рейдерская попытка через судебные решения заблокировать подписание закона. Но общественный резонанс и позиция народных депутатов привели к тому, что мы не допустили этого сценария.

Мы не имеем права оттягивать ни на один час. Даю поручение комитету безотлагательно проработать все постановления, чтобы мы могли их сегодня рассмотреть, и я как председатель Верховной Рады мог подписать исторический закон о языке. Обращаюсь ко всем членам комитета: безотлагательно собраться и рассмотреть все постановления. Убежден, что сегодня закон о языке будет подписан", - сказал Парубий.

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25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. "За" проголосовали 279 народных депутатов. 38 парламентариев выступили против, среди них — вся фракция "Оппозиционного блока". В парламенте зарегистрированы 4 постановления об отмене закона об украинском языке. После их отмены председатель ВР сможет подписать закон.