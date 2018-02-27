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вторник, 27 февраля 2018 01:30

Парубий анонсировал рассмотрение закона об Антикоррупционном суде

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Парубий анонсировал рассмотрение закона об Антикоррупционном суде
Спикер ВР Андрей Парубий. Фото: Новое время

Законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" могут рассмотреть в парламенте в четверг, 1 марта.

Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил в эфире телеканала ICTV.

"Завтра первым же вопросом будет формирования повестки дня на эту сессию. Среди вопросов, включаемых в повестку дня, есть и создание антикоррупционного суда. Если даже произойдет "чудо" и не проголосуют за повестку дня, я буду выносить отдельным вопросом включения в повестку дня вопроса об антикоррупционном суде. Это разблокирует возможность для работы профильного комитета.

У нас день комитетов в среду - и я, пользуясь полномочиями председателя ВР, в тот самый момент, как законопроект будет включен в повестку дня сессии, дам поручение профильному комитету безотлагательно рассмотреть законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

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И если мы в среду получим решение комитета, у нас появляется возможность даже в четверг отдельным голосованием поставить его на рассмотрение и проголосовать в первом чтении", - пояснил спикер.

В течение трех недель народные депутаты смогут вносить поправки к законопроекту.

"Но у нас есть все необходимые предпосылки, чтобы к началу мая закон "О Высшем антикоррупционном суде" был принят, придерживаясь всех предусмотренных регламентом процедур", - уточнил председатель ВР.

Президент Петр Порошенко 22 декабря 2017 года внес в Верховную Раду законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".

На заседании Верховной Рады 18 января депутаты трижды отказалась включить этот законопроект в повестку дня сессии.

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