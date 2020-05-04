Партиям перечислили 70 млн грн. Кто сколько получил

Национальное агентство по предупреждению коррупции перечислило партиям 70,87 млн грн за ІІ квартал этого года.

Больше всего получила "Слуга народа" - 35,14 млн. ОПЗЖ - 10,63 млн, "Батькивщина" - 6,7 млн, "Европейская солидарность" - 6,6 млн, "Голос" - 4,75 млн.

Кроме этого, "Голосу" и "ЕС" перечислили по 3,54 млн грн за соблюдение гендерного принципа.

Также в НАПК напомнили, что остановили финансирование "Слуга народа" на ІІІ-ІV кварталы. Финансирование остановили в связи с обращением партии.

В марте глава СН, народный депутат Александр Корниенко заявлял, что партия решила отказаться от государственного финансирования деятельности на 2020 год, чтобы направить средства на борьбу с коронавирусом.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 424 народных депутата. 248 представителей фракции "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее", 17 - "Довира". Свою работу начали в прошлом году 29 августа.