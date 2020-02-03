Партия Зеленского собирает съезд

Последний раз "слуги" собирались на съезд в ноябре прошлого года.

Партия "Слуга народа" проведет съезд 15 февраля. Об этом в кулуарах парламента сообщил председатель партии Александр Корниенко.

"Мы приглашаем прессу на 3-й этап съезда. Будут изменения в устав. Будем обсуждать и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в "Парковом".

И параллельно с этим будет очень неординарное событие. Впервые в истории нашей партии и, думаю, во многом впервые в истории Украины будет большой системный сбор тех депутатов местных и председателей, которых в конце декабря избрали в объединенные общины. Это состоится 15 февраля", - рассказал нардеп.

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Также для местных депутатов и глав проведут учения.

Последний раз "Слуга народа" проводила съезд в ноябре прошлого года. Тогда избрали председателем Александра Корниенко. Приняли в партию ряд нардепов.