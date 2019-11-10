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воскресенье, 10 ноября 2019 20:47

"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
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Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

В воскресенье, 10 ноября, в Киеве проходил первый этап вне съезда партии "Слуга народа". Его собрали в конгрессно-выставочном центре "Парковый" на столичном Печерске. Здание известно вертолетной площадкой, принадлежавший экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу.

Gazeta.ua делится подробностями.

11.00 у входа в помещение слышать восклицания "Ганьба". Там собрались около 50 человек. Держат плакаты "Я не лох. #SaveФОП", "Президент, держи слово", "Не дадим уничтожить упрощенную систему". Представляются предпринимателями. За ними следит полиция диалога.

  К "слугам народа" пришли люди с плакатами
К "слугам народа" пришли люди с плакатами

Внутрь пускают по спискам приглашенных.

"Слуги" сходятся на третьем этаже.

- Будем выходить на новый формат партийного строительства, - говорит в холле журналистам первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко. - Хотим попробовать что-то вроде партии Европейского союза. Это могут быть десятки тысяч людей по всей Украине. Но мы не гонимся за количеством. Подход - чтобы не не совмещать должность во власти и партийную работу. Чем партии власти грешили, что председатель облгосадминистрации - председатель областной организации, председатель РГА - районной ячейки. Хотим от этого отойти, чтобы партия была партией, общественным объединением.

Сейчас политсила насчитывает около 300 членов, говорит он.

О секс-скандале вокруг его коллеги по фракции Богдане Яременко говорить не хочет: "Это же съезд партии, а не заседание фракции".

О заявлении президента Владимира Зеленского касательно "серьезных выводов до конца года" по нардепам с большинства говорит: "Не знаю, что президент имел в виду. Не прокомментирую".

На стенах включены телевизоры. Показывают выступление Зеленского на стадионе "Днепр-Арена", когда тот еще был кандидатом в президенты.

- Только вот к этому съезду написал заявление на вступление (в партию. - Gazeta.ua), - говорит председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

- Президента беспокоит, что есть скандалы, интриги. Вы же знаете, что за 60 дней мы приняли 77 законов. Никогда такого темпа не было, - говорит Арахамия. - Если потеряем монобильшинство, нам придется договариваться с другими фракциями. А я так скажу - за исключением "Голоса" другие фракции, у них условия договоренностей - чертячие. По другому не могу сказать.Что-то на что-то обменять. Мы вообще не хотим вступать в какие-то договорняки. А все же хотят - разрушить, чтобы у нас ослабла позиция. Затем приходить и говорить "Хотите наши голоса? Давайте договариваться". Они не хотят договариваться о развитии страны, а о каких-то шкурняках. Сейчас наша позиция сильна благодаря тому, что есть 254 депутата. Если будет 220, все - "давайте садиться и договариваться".

На столах в буфете - сок, минеральная вода, овсяное печенье, фрукты. Угощают кофе и чаем.

  Гостей угощали скромнее, чем в штабе во время выборов.
Гостей угощали скромнее, чем в штабе во время выборов.

- Это не массовые акции, - говорит "слуга народа" Никита Потураев. - Это точно не налоговый Майдан. Люди понятно, что обеспокоены. Но новеллы закона не сложные. Скачать бесплатное программное оборудования и вести учет в компьютере не трудно. Электронная отчетность очень проста. Напротив, делаем работу для ФЛП более комфортной. Чтобы экономика была прозрачной, клиенты могли получать информацию, если товар не соответствует качествам, которые обещал продавец.

В конференц-зале, где на 12.00 запланирован съезд, понемногу собираются люди.

- А можно с вами селфи? - спрашивает человек у нардепа, борца Жана Беленюка. В очереди с подобной просьбой еще один.

Президент не приедет, говорят посетители.

За десять минут до анонсированного начала появляется председатель Верховной Рады и председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Направляется на балкон, где курят. Оттуда возвращается в зал. Его окружают журналисты.

Съезд начинают с получасовым опозданием. Звучит Гимн.

- Слава Украине! - обращаются.

- Героям слава.

В зале более двухсот человек.

Играет мелодия из избирательных роликов Зеленского. Съезд ведет Корниенко.

- У нас пока не диджитализация, как в Верховной Раде, надо голосовать мандатами.

Голосуют 52 делегата от региональных парторганизаций. В руках держат зеленые карточки.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Новый глава партии с предшественником.
Новый глава партии с предшественником.

На сцену выходит Разумков. Ему аплодируют.

- Имеем наибольшую фракцию, - говорит спикер. - Это достижение команды людей, которые объединились вокруг Владимира Зеленского. Народные депутаты, собравшиеся в этом зале, хотел бы им напомнить, чтобы без этой команды они никогда бы не стали народными депутатами. Надо сделать все, чтобы повторить результат президентских и парламентских выборов на местных. Нам надо создать широкую партийную структуру.

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- С большим уважением следим за событиями в Украине из Брюсселя. То, что Украина смогла выстоять перед военным нажимом со стороны Российской Федерации, вы сумели отстоять и платите за это большую цену, вы стали примером в 21 веке в Европе, что за свои ценности, убеждения надо бороться. И можно победить даже большего врага. Вторая сторона ищет все возможности, как выиграть на переговорном столе. Но Украина не одна, вы имеете много партнеров. В нашей группе друзей Украины - 50 членов Европарламента, представляем все политические партии и многие страны. Слава Украине! - говорит литовский депутат, глава группы "Друзья Европейской Украины" в Европарламенте Петрас Ауштревичус.

Удовлетворяют заявление Разумкова о сложении полномочий председателя партии. На его место рассматривают единую кандидатуру - Корниека. Тот докладывает.

- Цена вопроса большая. Речь идет о судьбе страны. О кардинальных изменениях, которые не можем упустить. Это вам скажет каждый таксист, который вас сюда привез. И который уже наметил, куда бежать, если у нас тоже не получится. Должны начинать пересматривать подход к подбору кандидатов в местные советы. Чтобы это были лидеры не по количеству заводов-пароходов и не по длине банковского счета. Это должны быть лидеры, которые слушают людей. Во время подготовки к местным выборам должны сосредоточиться на поиске людей для обновления политического класса, - говорит Корниенко.

Его избирают на четыре года. Решение принимают единогласно. Аплодируют стоя.

Решают участвовать в местных выборах 22 и 29 декабря. Заявляют, что имеют около 1700 кандидатов в депутаты и 90 - на головы.

В партию принимают 27 нардепов из фракции "СН". Среди них - Давид Арахамия, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Святослав Юраш.

Съезд длится час. Следующий состоится 15 февраля.

Из зала люди снова возвращаются в буфет. В меню добавляются эклеры.

- Ну что, все вступили в партию?

- Леночка, я здесь посмотрю, что еще съесть, - слышится среди присутствующих.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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