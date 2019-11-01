Яременко согласился уйти с должности главы фракции. Фото: "Факты"

Нардеп Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", - написал он в Facebook.

Нардеп заявил, что через председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии ему передали, что для трех фракций будет достаточно, если Яременко в 19.00 сообщит об отставке.

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"Написать напишу. Но, передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа, которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)" , - сообщил нардеп.

Переписка между проституткой и народным депутатом "Слуги народа" Богданом Яременко снял парламентский фотограф. В это время в Раде проходило голосование. На фотографии видно, что нардеп через телефон пользуется двумя чатами знакомств и читает анкету 32-летней женщины по имени Алина. Она в анкете указала преимущества: секс, встреча, свидание.