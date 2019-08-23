Партия Вакарчука предлагает изменить Конституцию

Вакарчук подчеркнул, что предлагаемые изменения должен внести президент, имеет монобильшисть в Раде. ФОТО: Facebook-страница партии "Голос"

Партия "Голос" предлагает президенту Владимиру Зеленскому внести изменения в Конституцию, которые положат начало парламентской реформе.

Об этом четверо партийцев, в частности лидер Святослав Вакарчук, заявили на брифинге.

Вакарчук подчеркнул, что предлагаемые изменения должен внести президент, имеющий монобольшинство в Раде.

Среди предложений "Голоса":

- снять неприкосновенность;

- уменьшить количество депутатов с 450 до 300, потому что 450 - "морально и политически устарелое количество";

- лишать мандата за прогулы:

"Мы считаем, если депутаты не посещают более половины заседаний на одной сессии, то их нужно лишать депутатского мандата. То же касается кнопкодавства. Если депутат проголосует за другого - это должно быть основанием для лишения мандата", - сказал Вакарчук;

- ограничить право быть депутатом двумя сроками.

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Партия "Голос" отказалась, чтобы ее представитель занял должность вице-спикера в Верховной Раде 9-го созыва. Об этом заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин сообщил журналистам.