Партия Тимошенко стала первой, которой остановили госфинансирование из-за нарушений

Тимошенко возглавляет "Батькивщину" с 1999 года. Фото: Ян Доброносов, bykvu.com

Партии "Батькивщина" остановили государственное финансирование. Об этом сообщает движение "Чесно"

Национальное агентство по предупреждению коррупции остановило госфинансирование партии экс-премьера Юлии Тимошенко в 4-м квартале.

23 ноября "Батькивщина" обжаловала решение Нацагентства.

НАПК обнаружило нарушения отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса. Среди них - подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия; несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу организаций партии; договоры с рядом компаний на более чем 14 млн грн были датированы ранее, чем открыты указанные в них банковские счета.

НАПК обнаружило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений и решило остановить выплаты госфинансирования, начиная с 4-го квартала этого года.

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Это уже 3-й случай, когда НАПК останавливает выплату государственных средств парламентским партиям.

Впервые такое решение касалось "Оппозиционного блока". В начале 2019-го от представителей партии в НАПК поступили 2 взаимоисключающих письма, в которых просили перечислить и не перечислять госсредства. Конфликт в партии привел к тому, что финансирование она получила лишь в конце прошлого года.

2-й раз - в апреле этого года. Тогда "Слуга народа" обратилась с отказом от госфинансирования в 2020-м. На тот момент партия уже получила около 70 млн грн в 1-м и 2-м квартале и должна была получить столько же в 3-м и 4-м.

Решение по "Батькивщине" - первое, которое обоснованно не отказом самой партии, а решением НАПК по итогам проверки финотчетности. Это первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и введения квартального отчета для партий в 2016 году.

В прошлом году журналисты Bihus.info сообщали, что партия "Батькивщина" получает миллионы гривен от фейковых доноров. Таковыми партия вписывала подставных пенсионеров. Журналисты рассказали о массовых платежах по 148-149 тыс. грн и посетили жительницу Кировоградской области, кассира супермаркета, которая за полгода перечислила "Батькивщине" около 1,5 млн грн.