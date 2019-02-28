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четверг, 28 февраля 2019 13:34

Кассир магазина "пожертвовала" партии Тимошенко 1,5 млн грн: журналисты опубликовали новое расследование

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Кассир магазина &quot;пожертвовала&quot; партии Тимошенко 1,5 млн грн: журналисты опубликовали новое расследование
Юлия Тимошенко попала в скандал с фейковыми донорами.

Партия ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко получает миллионы гривен от фейковых доноров. Об этом рассказали журналисты в выпуске программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Своими донорами партия вписывала подставных пенсионеров. О чем уже открыто уголовное дело.

"Официально "Батьківщина" невероятно нарастила поддержку от граждан, которые решили вытряхнуть в партию свои кошельки. Если в первом и втором кварталах 2018 года люди и фирмы прислали партии около 23 млн грн, то уже в третьем и четвертом кварталах - более 130 млн грн. Именно в этот период началась рекламная кампания кандидата в президенты Юлии Тимошенко", - говорится в сюжете.

В отчете партии указано, что жители маленьких городов и поселков начали массово отправлять партии по 148-149 тыс. грн во втором полугодии 2018 года. А некоторые и по несколько раз. Присылали такие суммы, потому что это предел, за которым начинаются финансовые проверки.

Журналисты посетили жительницу Кировоградской области, кассира супермаркета Наталью Зубарь, которая за полгода перечислила "Батьківщина" около 1,5 млн грн. На вопрос о пожертвованиях партии она ответила, что ничего не знает, а ее карточкой пользовалась племянница.

Другие "доноры" партии также не смогли подтвердить информацию о перечислении миллионов гривен помощи партии.

Большинство людей даже не догадывались о том, что финансировали "Батьківщину".

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Перед выборами партии выбросили на рекламу 147 млн грн, сообщали в Комитете избирателей Украины.

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Дата
28
февраля

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