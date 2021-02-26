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Партийным флагам не место завтра на Банковой - организаторы митинга за Стерненка

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Партийным флагам не место завтра на Банковой - организаторы митинга за Стерненка
Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы. Фото: Getty Images

Митинг в поддержку общественного деятеля Сергея Стерненка, который состоится завтра под Офисом президента в 12:00, – не место для политического "серфинга". Об этом заявили организаторы акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем".

"Наша акция - не место для политического "серфинга". Ни одна партия не будет использовать Сергея для сбора политических дивидендов.

Партийной символике - флагам, баннерам и т.д. - не место завтра на Банковой. Попытки политсил использовать акцию в своих целях будет расценено организаторами как целенаправленный саботаж", - говорится в заявлении.

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Акцию объявили бессрочной.

"Это означает, что мы будем выходить на улицы до тех пор, пока власть не выполнят наши требования и не обеспечит справедливость для Сергея Стерненка. Все сообщения о предстоящих событиях, а также другие официальные источники информации будут публиковаться исключительно на этой странице", - говорится в сообщении.

23 февраля общественного деятеля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

Вечером того же дня под Офисом президента состоялась акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч граждан.

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