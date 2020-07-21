Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс

Верховная Рада на прошлой неделе внесла изменения в Избирательный кодекс. Пойдут ли они на пользу местному самоуправлению, почему теперь партии получают полный контроль и исчезнет ли подкуп? О новациях системы в интервью Gazeta.ua рассказывает Денис Рыбачок - эксперт Комитета избирателей Украины.

Автор: Gazeta.ua "Изменение избирательного кодекса - это неудачное решение парламента. И нечестное в отношении местного самоуправления и независимых кандидатов"

Парламент затянул с принятием изменений в Избирательный кодекс. Как это повлияет на кампанию?

Когда для кампании так мало времени, законодательство должно быть максимально стабильным. Чтобы избиратели понимали, как будут считать голоса и определять победителей. Надо больше времени. Но это не впервые для Украины. В 2015 году появился закон о местных выборах так же в июле, а в октябре - состоялось голосование. Это нужно делать раньше. Тем более, что за последний год в Избирательный кодекс трижды вносили поправки. В июле 2019-го приняли кодекс, его подписывал еще спикер Андрей Парубий. В декабре президент Владимир Зеленский наложил вето, депутаты внесли в Кодекс изменения. А теперь - в третий раз. Международная практика говорит, что за год до выборов ключевые вещи избирательного законодательства двигать нельзя. Это показывает, что депутаты от "Слуги народа" не понимают, чего хотят от избирательного процесса.

Избирательные комиссии надо переучивать?

Обучение начнется в ближайший месяц. Нужно время, чтобы проанализировать детали документа. Будет пропорциональная система в общинах с более 10 тысячами избирателей. Нагрузка на членов комиссии возрастает в несколько раз. Одно дело - выборы по пропорциональной системе с открытыми списками (избиратель может поддержать и партию, и конкретного ее кандидата. Так избиратели влияют на то, кто именно от партии получит мандат. - Gazeta.ua) в городах с более 90 тысячами избирателей. Таких в Украине примерно 30. Другое - по той же модели проводить выборы в городах с 10 тысячами. Это сотни населенных пунктов. Членам комиссии надо сделать 100 математических действий, а не 10. Нас может ожидать ночь и следующий день подсчета.

Нас может ожидать ночь и следующий день подсчета

По пропорциональной системе будут выбирать в городах с населением более 10 тысяч избирателей. Самовыдвиженцы в органы местной власти смогут пройти только в малых населенных пунктах. Такая норма усиливает роль партий. Какие видите в этом угрозы?

Это неудачное решение парламента. И нечестное по отношению к местному самоуправлению и независимым кандидатам. Кандидат должен будет договариваться с партиями. Часть из них возьмут за это деньги. Интересы политических сил поставили выше интересов местного самоуправления. Это противоречит логике. Чтобы выделить средства на ремонт моста, не нужно быть членом партии. В небольших городах нет значительных политических разногласий. Не могут одни депутаты выступать за ремонт туалетов в школе, а другие - против. Это глупости. Политики сделали себе подарок перед местными выборами.

Но у большинстве партий нет представительства в небольших городах.

Это правда. Надо постараться, чтобы найти политическую силу, которая реально работает в райцентре. Парламентские партии - тем более. Это также указывает, что закон неудачный. Но депутаты нашли, как это обойти. Предусмотрели в кодексе, что выдвигать кандидата может областная организация, если нет ячейки в районе или городе. Партиям даже не надо строить сеть. Это имитация.

Государственная поддержка на развитие инфраструктуры партий не имеет смысла?

Значительную часть средств тратят на центральный офис, рекламу. Развитие ячеек - это игра в длинную. Большинство партий напоминают политические проекты, которые существуют от кампании к кампании.

Автор: Gazeta.ua По новым правилам, нужно выбрать и партию, и кандидата. Ключевой голос - за партию. Часть избирателей могут этого не понять Какие из внесенных изменений актуальны и нужны?

Залог в больших городах уменьшили в 9 раз. Рада решила проблему, которую сама же и создала. Сначала депутаты повысили залог, а теперь снизили. Но его будут платить все. Кандидат на председателя сельского совета вынужден тоже внести средства, чего раньше не было. Кодекс - большой документ. Убрали значительное количество внутренних неувязок. Теперь на местных выборах смогут голосовать внутренне перемещенные лица и трудовые мигранты. Предусмотрена ответственность за раздачу продуктовых наборов. Предусмотрели два тура выборов в городах, где более 75 тысяч избирателей. Ранее эта норма действовала для 90 тысяч. Двухтуровая система - это хорошо. Побуждает избирателей идти голосовать. А кандидатов - искать союзников. Растет легитимность избранных лиц. В небольших городах, селах, поселках до 10 тысяч избирателей будет многомандатная мажоритарка - в округе будут избирать нескольких депутатов. Ранее был один - должен был бросить все ресурсы, чтобы победить оппонентов. Сейчас он может стать даже четвертым и быть избранным. Уровень конкуренции между кандидатами уменьшается.

Где в кодексе остались подводные камни?

Не до конца понятно, как будет проходить голосование. Нужно выбрать и партию, и кандидата. Ключевой голос - за партию. Часть избирателей могут этого не понять. Форма бюллетеня сложная. Избирателям нужно заполнять два поля. За кандидата не галочку ставить, а писать номер. Международный опыт показывает: когда государство впервые применяет пропорциональную систему с открытыми списками, до 10 процентов бюллетеней - недействительны. Нам надо быть готовыми к этому. Важна просветительская кампания. Еще один подводный камень - списки. Их называются открытыми, но они имеют признаки закрытых. Кандидатам в списке партии, чтобы продвинуться выше, надо набрать не менее 25 процентов от избирательной квоты (это количество голосов, необходимых для получения одного депутатского мандата. Его определяет территориальная избирательная комиссия. Для этого общее количество голосов за партии, преодолевшие 5% барьер, делят на количество мандатов. - Gazeta.ua). Это много. Если кандидат их набирает, может двигаться по списку. Если нет, приоритет будет иметь кандидат, который стоит выше, а не тот, которого поддержали избиратели. Условно, партия поставила в округе 10 кандидатов. На первое место - партийного руководителя. На 10-е - активиста. За последнего проголосовали 1000 избирателей. А за руководителя - 100. Но активист не сможет продвинуться, если 1000 - это менее 25 процентов от квоты. Тогда его место займет руководитель. Еще одна хитрая вещь - понятие партийного лидера. В открытых списках предусмотрен человек, за которого избиратели не будут голосовать, но если партия набирает 5 процентов, то партийный лидер автоматически проходит в совет. Представим, в совет из 20 депутатов проходит 10 партий. Это означает, что там будет 10 лидеров, которых люди не поддерживали. Система построена так, что влияние партий большее, чем избирателя.

Какие поправки вы переписали бы?

Эксперты рекомендовали Верховной Раде сделать не 25 процентов квоты, а 5. Это было бы логично. Пропорциональная система на 10 тысяч избирателей - тоже неправильно. Я оставил бы границу - 90 тысяч, чтобы эта система работала только в крупных городах, где есть партийные ячейки. Денежный залог не рекомендовал бы применять ко всем. Кандидат в депутаты сельского совета должен платить 20 процентов от минимальной зарплаты. Это может быть учитель или врач. Должен отдать 900 гривен просто за возможность баллотироваться.

Запретили раздавать подарки, оказывать услуги и прочие блага перед выборами. Лазейки остались?

Раньше клеили наклейку партии на пакет гречки. И он считался не продуктовым набором, а партийной символикой. Сейчас четко предусмотрели - продуктовые наборы и спиртные напитки раздавать нельзя. Но осталась возможность раздавать от имени благотворительных организаций. Их трудно привязать к кандидату. Эта лазейка останется. Не решили вопрос досрочной агитации. Кандидаты могут ее начинать на следующий день после регистрации. Но кампания уже стартовала - в Киеве и других городах много билбордов. Политики не отчитываются об этих расходах. Есть проблема фейковых общественных организаций, которые наблюдают за выборами. Их юридически нельзя запретить.

Автор: Gazeta.ua "Работа местного самоуправления может стать более конфликтной. Ранее туда заходили самовыдвиженцы. Теперь придут только люди, которые работают на политическую силу" Как новая система повлияет на качество местного самоуправления?

Для населенных пунктов с более чем 10 тысячами избирателей работа местного самоуправления может стать более конфликтной. Раньше туда заходили самовыдвиженцы, которые не имели привязки к партии не были зависимыми. Теперь придут только люди, которые работают на политическую силу. Где партийный компонент, там всегда появляется политика, соответственно - скандалы. Будут возникать на пустом месте. "Не хотим строить дорогу, потому что мы в оппозиции". Если у депутата возникнет конфликт с партией, его исключат и он потеряет мандат. Должны быть послушными.

Разрешили голосовать по фактическому месту жительства. Не станет ли это местом для фальсификации?

Избирательный туризм может появиться. Эксперты об этом предупреждали. Хотя в кодексе есть предохранители. Избиратель не может изменять адрес чаще, чем раз в полгода. Но один раз это может сработать. Кандидат привезет 200 избирателей, пропишет в каком-то доме в селе - они проголосуют и он выиграет. Это риск фальсификаций.

Какие могут быть злоупотребления со стороны власти?

Админресурс может стать одной из ключевых проблем на местных выборах. Беспокоят заявления представителей провластной команды. Например, последнее Владимира Зеленского, что СБУ будет помогать "Слуге народа" отбирать кандидатов. Это использование админресурса. Председатель Закарпатской ОГА - представитель провластной команды - заявил, что будет отслеживать добродетель кандидатов от "СН" на местных выборах. Это не его полномочия. Не должен вообще к этим людям подходить. Есть заявление Александра Качуры (народный депутат из президентской фракции, был адвокатом "Слуги народа" и компании "Квартал 95". - Gazeta.ua), что на праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева голоса считали сотрудники Офиса президента. Проблема с тем, как Зеленский видит организацию процесса в государстве. От него можно услышать вещи, которые противоречат законодательству. Показывают пренебрежительное отношение к местному самоуправлению. Поэтому есть опасения, что админресурс будет серьезным фактором.

Проблема с тем, как Зеленский видит организацию процесса в государстве

За какие города будет наибольшее сражение?

Ситуация интересная. В крупных городах мэры имеют сильные позиции. Многие повысили рейтинг на теме коронавируса. В Киеве Виталий Кличко сделал много инициативных заявлений, иногда даже опережая правительство в вопросах карантина. То же самое в Харькове, Днепре. Социология показывает, что в Киеве преимущество у Виталия Кличко. В Харькове Геннадий Кернес - фаворит кампании. В Одессе - Геннадий Труханов. Во Львове - Андрей Садовый. В Днепре у Бориса Филатова конкуренции особенной нет. Конечно, большой город - это горячая точка. Особенно, где есть идеологическое противостояние. Думаю, в больших ОТГ тоже будет серьезная конкуренция. Общины получили серьезные ресурсы из бюджета. Поэтому первые потенциальные точки риска - это мегаполисы. Вторые - ОТГ. Третьи - города возле Киева, где дорогая земля.

Конкуренция будет в мегаполисах, в объединенных территориальных общинах и городах возле Киева, где дорогая земля

Выборы назначили. А административно-территориальную реформу еще завершают. Как это влияет?

Отрицательно. В среду Верховная Рада назначила выборы. В пятницу - приняла постановление о районах. 90 процентов, что гонка пройдет по новому разделению. С формированием территориальных общин уже должны были завершать. Но процесс продолжается. Относительно административно-территориальной реформы децентрализации вопрос открытый. Надо принять изменения в Конституцию. Их сначала Петр Порошенко инициировал. Потом - Владимир Зеленский. Но так и не приняли. Это следующий этап реформы децентрализации. Создание префектур, префектов, ликвидация районных и областных администраций, разделение Украины не на области и районы, а на общины, округа и области. Об этой реформе будем говорить еще несколько лет.

Автор: Gazeta.ua "Партии заинтересованы взять места в ОТГ. Это влияние и ресурсы" Что даст победа на местных выборах крупным партиям?

С децентрализацией роль местного самоуправления возросла. Ранее оно было намного слабее государства. Сейчас за счет налогов в крупных общинах имеет большее влияние. Председатель большой ОТГ - это серьезный фактор даже в области. Если оппозиция контролирует большое количество местных советов, может использовать это для противодействия центру. Видели конфликт мэра Черкасс Анатолия Бондаренко с президентом Владимиром Зеленским. Будем видеть такое и дальше. Какие-то районы будут ослабевать, какие-то - набирать мощность. Партии заинтересованы взять места в ОТГ. Это влияние и ресурсы. Мэр Киева по статусу выше народного депутата Украины. Понимаем роль его должности, когда начинаются оппозиционные движения или революционные ситуации. Кто контролирует Киев, тот имеет прямой доступ к Банковой. Кто может мобилизовать в Киеве 10 тысяч людей на митинг, то имеет прямое влияние на президента. В других городах то же самое. Мэр Днепра, Харькова - влиятельные люди. Местное самоуправление будет развиваться. Оппозиция планирует воспользоваться этой возможностью. Правящая партия так же хочет получить представительства во всех регионах. Неоднократно заявляли, что не имеют поддержки на местах, поэтому не могут реализовать задуманное. Максимальное количество ресурсов будут вбрасывать на выборы и Офис президента, и оппозиция, и региональные элиты.

Партии заинтересованы взять места в ОТГ. Это влияние и ресурсы

Такая избирательная система для Украины является органической?

Избирательные системы не бывают хорошие или плохие. Главное, как они работают. Мажоритарка хорошо срабатывает в Великобритании, Франции, США. Но не в Украине. В Европе многие государства имеют открытые списки. Часто граждане не пользуются этим. Голосуют за список, который выдвинула партия. У нас ввели открытые списки. Не думаю, что это станет для нас идеальной системой. Пропорциональная на парламентских выборах - это хорошо. А на местном уровне в небольших населенных пунктах - это неадекватное решение. Там надо было оставлять многомандатную мажоритарку.

Остается колоссальное влияние телевидения. Его надо ограничивать.

Как изменился избирательный процесс за последние 10 лет?

У меня впечатление, что с каждым избирательным циклом граждане еще больше разочаровываются во власти. 10 лет назад была надежда, что со сменой политических фигур ситуация улучшится. Сейчас избиратели пришли к выводу, что нужен кто-то другой. Отсюда запрос на новые лица. Роль цифровых технологий возросла. Зеленский кампанию сделал в основном за счет интернета, социальных сетей. Сейчас это будут использовать все. На местных выборах фактор Telegram-каналов может сработать. За 10 лет стало меньше административного ресурса. В 2010 году Янукович сильно его использовал. Нельзя сказать, что избиратели отказались от подкупа. Однако прямой, когда дают деньги, случается реже. Наши избирательные кампании стали меньше похожими на российские. Ранее в Украине работало много ихних политтехнологов. Со временем, особенно после 2014 года, их здесь стало в разы меньше. Остается колоссальное влияние телевидения. Его надо ограничивать. Непосредственного контакта с избирателями становится меньше. Партии не стремятся создать ячейки, работать на местах. Проще заказать рекламу у популярного блогера или открыть Youtube-канал и там себя рекламировать. За 10 лет политика стала развлекательной. Это тренд, который в один момент не закончится. Так происходит во всем мире. Популярные люди становятся политиками.