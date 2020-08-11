Партии получили монополию на участие в выборах. За что будет борьба: самое интересное в журнале "Країна"

16 июля Верховная Рада внесла изменения в Избирательный кодекс. Касаются трех блоков вопросов - политического, процедурного и прав человека.
"В политической плоскости они скорее негативные. Устанавливают монополию политических партий на участие в выборах, - говорит в интервью журналу "Країна" председатель гражданской сети "ОПОРА" Ольга АЙВАЗОВСКАЯ. - В общинах от 10 тысяч избирателей самовыдвижение не предусмотрено. Это фактически вся страна. В условиях реальной финансовой децентрализации это борьба за влияние на распределение больших денежных ресурсов. Политические партии предполагают, что пропорциональная система позволит лучше формировать коалиции и легче принимать решения - будет меньше независимых депутатов. Местные выборы в Украине намечены на 25 октября. По международным стандартам, избирательную систему не меняют за год до выборов. Заранее важно знать, где будет баллотироваться кандидат и как сформируют округа. А их образуют только в начале сентября территориальные избирательные комиссии. Есть понятие джеримендеринга - нарезки округов под интересы конкретных политиков. Если его сформируют вокруг крупного предприятия, владельцы смогут влиять на выборы. Стоило оставить систему, которую приняли в декабре прошлого года. Была бы возможность всем конкурировать на равных. Тогда пропорциональна партийная система действовала только в больших городах от 90 тысяч избирателей".
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