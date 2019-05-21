Парламентские лидеры приехали к Зеленскому с Конституцией

Конституция не позволяет роспуск ВР, о котором накануне объявил Зеленский. Фото: korupciya.com

Лидеры фракций принесли на встречу с Владимиром Зеленским Конституцию, чтобы продемонстрировать президенту статьи, согласно которым он не имеет права распускать парламент.

Так сделали лидер "Народного фронта" Максим Бурбак и главный "радикал" Олег Ляшко.

"С собой захватил Конституцию Украины. Хочу ознакомить президента со статьями 83 и 90 Основного закона. Гарантом этой Конституции является президент, который вчера приносил присягу. Это политическое заявление [о роспуске парламента], которое никакого отношения к закону или Конституции не имеет. Ведь 17 мая я объявил с трибуны парламента, что фракция "Народного фронта" выходит из коалиции... То есть 17 мая начался отсчет 30 дней, предусмотренных статьей 83 Конституции, на формирование новой коалиции. Все основания для рассмотрения и проведения консультаций по роспуску парламента могут быть только после того, как истечет 30-дневный срок", - сказал Бурбак.

"Президент Зеленский пригласил меня на консультации по поводу роспуска парламента. Я взял Конституцию, взял наши вопросы и приехал... Я вообще не собираюсь обсуждать вопрос роспуска парламента. Президент Зеленский принял это решение и вчера его объявил. Это решение не конституционное, неправовое, но оно политическое", - объяснил Ляшко.

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20 мая президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.