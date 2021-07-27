Озвучили новую версию причины скандальной отставки Мамедова

Мамедов принял решение об отставке после 25 лет работы в органах прокуратуры. Фото: из открытых источников

Скандальная отставка заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедов связана с нежеланием нынешней украинской власти привлечь Россию к ответственности в международных судах.

Об этом сообщает наш источник в прокуратуре.

В частности, одной из причин увольнения Мамедова наш собеседник называет отказ фабриковать дела против представителей оппозиции и перекладывать ответственность за военные преступления из Российской Федерации на прежнее руководство страны.

Речь идет именно о тех делах, в которых по данным экспертиз и следственных действий ведомство доказало вину высшего руководства РФ.

Мамедов возглавлял Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Это ведомство было создано еще при каденции Петра Порошенко. Более 50 следователей собирали материалы о преступлениях РФ на территории Украины, в частности об открытом вторжении во время событий в Иловайске и других спецоперациях РФ. Отдел Мамедова систематически сокращали, уменьшая количество следователей. В июне же и самого Мамедова отстранили от руководства департаментом. Впоследствии его лишили доступа к государственной тайне.

Ранее юридическая компания Миллер, которая представляет интересы экс-заместителя Генпрокурора, заявляла о систематическом давлении на него со стороны Офиса генерального прокурора и Службы безопасности. Напомним, глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова лишила своего заместителя Гюндуза Мамедова руководства над так называемым "Департаментом войны", а позже лишила остальных полномочий. По словам генпрокурора, принимая это решение, она руководствовалась "письмами от СБУ".