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Овсянка, кофе, круассан: как питаются депутаты после закрытия столовой

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Народные депутаты показывают обеды, доставку которых они заказывают. Из-за карантина парламентская столовая на этой неделе не работает, пишет LB.ua.

Нардепы разных фракций жалуются, что обещанной централизованной доставки пищи в перерыве работы Верховной Рады не было. Заказывают обеды в комитетские кабинеты через интернет.

"Мы вместе с Викторией Кинзбурской заказали овсянку к себе в кабинет.

Возможно, централизованно будут кормить уже после 17:00, когда планируется 2 внеочередных заседания. Другие коллеги тоже заказывают еду через различные приложения прямо в Раду", - рассказала нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Фото - из рабочего кабинета на ул. Садовая.

 
 

Ее коллега по фракции Александр Качура также пожаловался, что обещанной накануне председателем партии "Слуга народа" Александром Корниенко централизованной доставки обедов для фракции не было.

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"В перерыве я вышел из Рады. Взял на вынос кофе и круассан. Вот и все", - рассказал он.

Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что утром "была большая очередь депутатов к автомату с кофе, где 5-й подъезд". Именно поэтому во время открытия пленарного заседания парламентский зал был полупустой. Его коллеги по фракции тоже заказывали обеды в комитеты через интернет-приложения.

 

В Верховной Раде из-за жесткого карантина закрыли столовую.

Сегодня, кроме очередного заседания, ВР проведет 2 внеочередных.

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