В Раде закрылась столовая, депутаты будут заказывать обеды

В столовой можно было заказать от салатов до десертов. Фото: Александр Гончаров, Facebook

В Верховной Раде из-за жесткого карантина закрыли столовую.

Народным депутатам, которые на этой неделе работают в пленарном режиме, будут заказывать еду, сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, пишет LB.ua

Корниенко пошутил, что в пост депутаты могут потерпеть без обедов и перекусов.

"А если серьезно - мы будем помогать наладить этот процесс депутатам нашей фракции.

Думаю, что другим фракциям грех жаловаться, потому что мы самые большие. И организовать заказ 200 обедов немного тяжелее, чем "Голосу", где 17", - сказал депутат.

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Корниенко также сказал, что в Верховной Раде скоро сформируется "коллективный иммунитет сессионного зала".

"Многие депутаты, в первую очередь с монобольшинства, уже переболели. Поэтому парламент будет работать, в том режиме, в котором есть возможность", - рассказал он.

Предыдущая пленарная неделя в Верховной Раде состоялась 16-19 марта.

В позапрошлом году в столовой Верховной Рады бутерброд с семгой стоил 48,36 грн. Гречневая каша - 12,04 грн.